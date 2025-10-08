...og hún byrjar í skólastofunni.
VAKNIÐ! Fimmta iðnbyltingin er hafin. Þetta er ekki ýkjumál; þetta er staðreynd. Í gegnum söguna hafa iðnbyltingar umturnað samfélögum. Þær útrýma störfum, skapa ný, endurskilgreina verðmæti og skilja þær þjóðir eftir í rykmekki sem ekki aðlagast. Munurinn er sá að þessi bylting er hraðari, víðtækari og snertir sjálfan kjarna mannlegrar hugsunar. Við stöndum á tímamótum þar sem aðgerðaleysi jafngildir því að afsala sér framtíðinni.[1]
Ég er orðinn nógu gamall til að muna þá tíð þegar ég skrifaði mína fyrstu ritgerð í Verzló á Landsbókasafninu. Það var fyrir þriðju iðnbyltinguna, tölvuna, og svo sannarlega fyrir þá fjórðu, internetið. Vinnan fólst í að fletta í gegnum þykkar bækur og lesa gamla Mogga til að afla mér heimilda.
Þegar ég hóf nýverið nám aftur, byrjaði ég á svipaðan hátt; ég handskrifaði glósur í svarta minnisbók með teygju og færði þær svo yfir í Word. En þegar ég tók stökkið og fór að glósa beint inn í gervigreindina, fór námið á flug. Sú framför var, fyrir mig sem nemanda, hreint út sagt stórbrotin. Að leyfa nemendum að læra í gegnum gervigreind eykur ekki bara þekkingu; hún gerir hana dýpri. Hún losar nemendur og kennara undan þunga upplýsingaöflunar og gefur þeim tíma til að greina, skapa og hugsa gagnrýnt.
Þessi nýja bylting mun óhjákvæmilega hafa mikil áhrif á vinnumarkaðinn. Við verðum að þora að horfast í augu við það og aðlaga menntakerfið okkar að þessum nýja veruleika. Þetta er veruleikinn sem við verðum að undirbúa börnin okkar fyrir:
Þegar gervigreind tekur yfir reiknivinnuna verða mannlegustu eiginleikarnir verðmætari en nokkru sinni fyrr. Alþjóðaefnahagsráðið (World Economic Forum) og Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hafa bent á að færni eins og skapandi hugsun, gagnrýnin hugsun og greiningarhæfni séu meðal mikilvægustu eiginleika framtíðarinnar. Þetta kallast „Authentic Intelligence“ eða hin sanna greind – samspil mannlegs hugvits og yfirburða reiknigetu véla.
Við verðum að þjálfa þessa eiginleika markvisst. Við þurfum að kenna meira af skapandi hugsun, gagnrýnni hugsun og þjálfa upp almenna skynsemi. Einnig verðum við að efla kennslu í samskiptum, leiklist og ræðumennsku. Þetta eru ekki „mjúk“ greinar heldur harðkjarnafærni í heimi gervigreindar. Þegar skapandi og gagnrýnin kennsla fer fram, má leggja símana til hliðar – rétt eins og gert er í leikfimi, útivist og sundi. ;)
Til að nýta tæknina verðum við að kenna börnunum okkar – og okkur sjálfum – muninn á þeim verkfærum sem hún býður upp á.
Lykillinn að öllu þessu er spurnarforritun (e. prompt engineering). Gæði svaranna velta alfarið á gæðum spurninganna sem þú spyrð. Í stað þess að spyrja: „Segðu mér frá bílum,“ spurðu frekar: „Berðu saman drægni og hleðsluhraða Tesla Model 3 og Hyundai Ioniq 5 fyrir íslenskar aðstæður.“ Gefðu gervigreindinni hlutverk: „Komdu fram eins og sagnfræðingur og útskýrðu áhrif síldaráranna á íslenskt samfélag.“ Einfaldasta leiðin er þessi: Láttu gervigreindina kenna þér allt um gervigreindina. Varla er til betri kennari í þeim efnum!
Ísland hefur áður gengið í gegnum farsælt þjóðarátak í stafrænum umbreytingum. Nú er komið að næsta skrefi. Hér er tillaga að þjóðarátaki með skýrri verkaskiptingu. Það nær til alls samfélagsins – frá ungum til aldraðra, frá heimilum til fyrirtækja og hins opinbera.
1. Hlutverk ríkis og sveitarfélaga: Forysta og forgangsröðun
2. Hlutverk þjóðarinnar: Ábyrgð og aðlögun
Þetta er ekki spurning um hvort, heldur hvenær og hvernig. Hér er áætlunin. Hér er tækifærið. Allt sem þarf núna er forysta og framkvæmd.
Framtíðin bíður ekki. Grípum tækifærið!
Þessi grein er skrifuð í gervigreind, en ekki af gervigreind; á því er mikill munur.
Höfundur er gervigreindarfræðingur, mentor og markþjálfi.
