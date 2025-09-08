Matur

Próteinríkt avókadó-salat að hætti Önnu Ei­ríks

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Anna Eiríks deilir reglulega einföldum og hollum uppskriftum með fylgjendum sínum á Instagram.
Anna Eiríks deilir reglulega einföldum og hollum uppskriftum með fylgjendum sínum á Instagram. Íris Dögg Einarsdóttir

Líkamsræktar- og heilsufrömuðurinn Anna Eiríksdóttir deildi einfaldri og próteinríkri uppskrift að avokadó-salati á Instagram-síðu sinni. Salatið fullkomið sem álegg eða til að borða eitt og sér.

„Elska þetta salat svo mikið. Geggjað á ristað brauð, hrökkbrauð eða bara eintómt! Próteinríkt og gott,“ skrifar Anna við færsluna og sýnir jafnframt aðferðina.

Próteinríkt avókadó-salat

Hráefni:

  • 1 lítil dós kotasæla
  • Tvö þroskuð avókadó
  • 4 harðsoðin egg
  • Salt og pipar

Aðferð:

  1. Byrjið á því að setja kotasælu í skál.
  2. Skerið avókadóið í bita og bætið því út í skálina.
  3. Skerið harðsoðin egg í bita og bætið þeim við.
  4. Saltið og piprið eftir smekk.
  5. Hrærið öllu varlega saman.

Anna hefur starfað í rúm 25 ár sem þjálfari og hóptímakennari og er í dag deildarstjóri í Hreyfingu. Auk þess heldur hún úti heilsuvefnum annaeiriks.is þar sem hún býður upp á fjölbreytta og árangursríka fjarþjálfun, girnilegar uppskriftir sem innihalda engan viðbættan sykur, prógrömm og heilsumiðað blogg.

Heilsa Matur Salat Samfélagsmiðlar


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.