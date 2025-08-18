Kúgaðist og missti matarlystina við að finna pappír í súpunni Lovísa Arnardóttir skrifar 18. ágúst 2025 13:46 Margrét segist reglulega elda slíka súpu frá bæði Krónunni og Bónus og hafi, sem betur fer, aldrei lent í öðru eins. Aðsendar Margréti Sigríði Jóhannsdóttur var verulega brugðið í gær þegar hún eldaði mexíkóska kjúklingasúpu frá Krónunni og fann í henni eitthvað sem virtist vera eldhús- eða klósettpappír. Framkvæmdastjóri Krónunnar segir málið miður og að lotunúmer súpunnar hafi verið innkallað. Um sé að ræða mannleg mistök við pökkun. „Ég ætlaði að hafa þetta fljótlegt því við vorum á hundasýningu alla helgina og strákarnir mínir að keppa. Ég nennti ekki að elda eitthvað og gríp næstu kjúklingasúpu í Krónunni. Ég gríp með pela af rjóma og eitthvað til að hafa með.“ Hún segir að við heimkomu hafi hún hellt úr pokanum í pott og hellt úr rjómanum. „Ég er bara að hræra og ætla að setja tening í hana og er með systur mína í símanum. Ég er að draga upp sleifina og sé þá eitthvað sem virðist engan enda taka og hugsaði bara: Hvað er þetta?“ Hér sést pappír sem Margrét dró upp úr í ausunni og á kassanum. Hún fann meiri pappír en þetta síðar. Aðsend Kúgaðist og missti matarlystina Hún hafi við það kallað á kærastann sinn til að skoða þetta. „Svo dró ég það bara lengra og lengra,“ segir hún og að við nánari skoðun hafi þetta rifnað í sundur. Við það hafi hún fyllst viðbjóði, kúgast og misst matarlystina. „Þetta var algjört ógeð. Svo tók ég meira af pappír upp úr eftir það.“ Hún segist um leið hafa sent tölvupóst á Krónuna með myndum og starfsmenn Krónunnar hafi brugðist hratt við. Þau hafi sótt pakkninguna heim til hennar í morgun og komið með gjafabréf og einhvern glaðning. „Þau báðust strax afsökunar og ætla að rannsaka þetta. Gæðastjóri sagði þau ætla að rannsaka hvað hefur farið úrskeiðis. Því svona á ekki að gerast þegar þú ert að vinna með matvæli,“ segir Margrét. Hún segist ánægð með skjót viðbrögð Krónunnar en sér þó ekki fyrir sér að versla eða borða þessa súpu nokkurn tíma framar. Hún segir áríðandi að málið verði rannsakað svo fleiri lendi ekki í þessu eða þetta gerist aftur. Hún segist einnig hafa velt því fyrir sér hvort þetta hafi verið frá henni en að potturinn hafi verið hreinn og tekinn beint úr vélinni og að það hafi verið ólíklegt að þetta hafi komið úr rjómapelanum. Magnið hafi verið svo mikið að það hefði stíflað stútinn. „Það hefði stoppað í þessu litla gati. En ég kaupi þessa súpu ekki aftur.“ Pappírinn virtist engan enda ætla að taka segir Margrét. Aðsend Mannleg mistök við pökkun Í skriflegu svari til fréttastofu segir Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, að starfsfólki Krónunnar þyki miður að þetta atvik hafi átt sér stað. Um mannleg mistök hafi verið að ræða. „Við gerum fastlega ráð fyrir að um einangrað tilvik sé að ræða en til að taka af allan vafa og gæta fyllsta öryggis er innköllunarferli hafið á þessu lotunúmeri. Við leggjum mikla áherslu á öryggi og gæði og tökum þetta mjög alvarlega. Framleiðandi mun yfirfara og uppfæra ferla með starfsfólki sínu til að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Við höfum verið í samskiptum við viðkomandi viðskiptavin og þökkum honum kærlega fyrir ábendinguna. Við biðjum viðskiptavini okkar innilega afsökunar á þeim óþægindum sem þetta kann að hafa valdið,“ segir að lokum í svarinu. 