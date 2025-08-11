Ekki líður dagur án þess að Neytendastofu berist kvartanir vegna bílastæðamála, þrátt fyrir að hafa sektað nokkur fyrirtæki og birt ákvarðanir. Forstjórinn segir landslagið gjörbreytt frá því sem var og útlit sé fyrir að vandinn sé að aukast.
Það var byrjun júní sem Neytendastofa birti ákvörðun og sektaði fimm bílastæðafyrirtæki fyrir að hafa meðal annars brotið gegn lögum um góða viðskiptahætti og reglum um verðmerkingar. Þrátt fyrir þetta hefur Neytendastofu áfram borist kvartanir vegna bílastæðamála og líka vegna áðurnefndra fyrirtækja. Neytendastofa gerði kröfu um að fram kæmu nánari upplýsingar um greiðslu. Þórunn Anna Árnadóttir, forstjóri Neytendastofu, segir þá að hitt veigamikla athygli lúti að hinu fjárhagslega.
„Hvað gerist ef ég borga ekki? leggst eitthvað gjald á? Og svo það sem þarf að koma fram er er þetta alveg sjálfvirkt eða þarf ég að gera eitthvað til þess að fá kröfu eða til þess að þetta komi upp?“
Umfang kvartana vegna bílastæðasekta eykst.
„Við fáum mjög mikið af kvörtunum og það líður ekki sá dagur að ekki er hringt eða tölvupóstur sendur og ábendingar. Ég veit að Neytendasamtökin eru að fá mjög mikið, þetta virðist vera vandamál sem er bara að aukast og vonandi með þessu náum við að koma einhverjum böndum á þetta. Við vorum með þessi mál lengi í gangi hjá okkur, sem helgast af því að það eru engar sérreglur sem gilda um þessi stæði heldur þurfti að skoða merkingar á stæðunum og meta út frá almennum reglum um góða viðskiptahætti hvaða kröfur ættu að gera og hvernig væri best að hafa þetta.“
Ráðherra neytendamála birti stöðuuppfærslu í dag þar hún fjallaði um fjölskyldu sem þurfti að borga hátt í sex þúsund krónur í vangreiðslugjald vegna stæðis sem kostaði þúsund krónur því ekki var greitt innan sólarhrings. Ekki stóð á viðbrögðum við færslunni þar sem netverjar töluðu um fantaskap, stjórnlausa vitleysu og villta vestrið.
Þórunn segir gjörbreytt landslag í bílastæðamálum en hægt er að leita til kærunefndar vöru og þjónustukaupa ef sátt næst ekki við bílastæðafyrirtækin. Þá segir Þórunn að fyrirtækin megi eiga von á frekari sektum komi það í ljós að þau hafi ekki farið eftir fyrirmælum.
„Þeim hefur fjölgað mjög mikið stöðunum þar sem verið er að rukka í stæði og það hefur gerst síðustu ár og síðan þegar allt er orðið sjálfvirkara og það er ekki manneskja á staðnum og þess háttar sem hægt er að leita til þá koma upp vandamál.“
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og ráðherra neytendamála, segist ítrekað hafa lent í því að fá rukkun inn á heimabanka frá bílastæðafyrirtækjum sem hún viti ekki hvernig sé tilkomin, líkt og fjölmargir landsmenn. Hanna greindi frá þessu í Hádegisfréttum Bylgjunnar.
Fjölskylda í Grafarvogi fékk rukkun upp á tæplega sex þúsund krónur eftir að hafa lagt á bílastæði við Kirkjufell á Snæfellsnesi. Ráðherra segir fjölskylduna ekki hafa áttað sig á því að gjaldskylda væri á bílastæðinu.
Neytendasamtökin biðla til stjórnvalda að koma skikki á bílastæðamál hér á landi sem séu í algjörum ólestri. Fólk er hvatt til að krefjast endurgreiðslu á ólögmætum gjöldum sem bílastæðafyrirtæki leggja á.