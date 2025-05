Hinn norski Kyle Alessandro mun opna lokakvöldið þegar hann stígur fyrstur á svið með framlag Noregs, Lighter en það er svo albanski dúettinn Shkodra Elektronike sem verður 26. á svið og lokar keppninni.

Ísland var fyrst á svið á þriðjudaginn en það verða Norðmenn sem opna keppnina á laugardaginn. Getty/Jens Büttner

Á seinna undanúrslitakvöldinu í gær tryggðu bæði Danir og Finnar sér farseðil í úrslitin á laugardaginn en á þriðjudaginn varð ljóst að Ísland, Svíþjóð og Noregur yrðu einnig með í úrslitunum. Þetta verður í fyrsta sinn í allnokkur ár sem öll Norðurlöndin keppa á úrslitakvöldi Eurovision.

Hér má sjá röð laganna 26 sem taka þátt á laugardaginn

1. Norway | Kyle Alessandro – Lighter

2. Luxembourg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Lithuania | Katarsis – Tavo Akys

6. Spain | Melody – ESA DIVA

7. Ukraine | Ziferblat – Bird of Pray

8. United Kingdom | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austria | JJ – Wasted Love

10. Iceland | VÆB – RÓA

11. Latvia | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Netherlands | Claude – C’est La Vie

13. Finland | Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italy | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro

15. Poland | Justyna Steczkowska – GAJA

16. Germany | Abor & Tynna – Baller

17. Greece | Klavdia – Asteromáta

18. Armenia | PARG – SURVIVOR

19. Switzerland | Zoë Më – Voyage

20. Malta | Miriana Conte – SERVING

21. Portugal | NAPA – Deslocado

22. Denmark | Sissal – Hallucination

23. Sweden | KAJ – Bara Bada Bastu

24. France | Louane – maman

25. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm