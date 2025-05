Fyrirtækið Íslensk erfðagreining var stofnað árið 1996 af Kára Stefánssyni sem hefur frá upphafi gengt forstjórastöðu hjá fyrirtækinu. Frá árinu 2012 hefur fyrirtækið verið í eigu lyfjafyrirtækisins Amgen sem er með höfuðstöðvar í Kaliforníu. Samkvæmt heimildum fréttastofu er Kári staddur í Kaliforníu. Ekki hefur náðst í Kára í Kaliforníu það sem af er morgni.

Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fulltrúar Amgen nýlega í heimsókn á Íslandi og spratt úr orðrómur í höfuðstöðvum Íslenskrar erfðagreiningar í Vatnsmýri að forstjóraskipti væru í farvatninu. Kári Stefánsson varð 76 ára í apríl en hefur þó verið skýr með þá afstöðu sína að hann ætlaði ekki að hætta. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru starfslokin í óþökk Kára.

I’m not go­ing to retire, I’m go­ing to die

„Nei, ég er margoft bú­inn að segja vin­um mín­um í Am­er­íku I’m not go­ing to retire, I’m go­ing to die. Ég get ekki ímyndað mér neitt skemmti­legra en það sem ég er að fást við. Ég er að vinna með æv­in­týra­legu gáfuðu, hæfi­leika­miklu og sniðugu fólki af alls kon­ar gerðum og stærðum,“ sagði Kári í áramótaviðtali við Morgunblaðið.

„Fyr­ir­tækið kom hingað til lands árið 1996 þar sem var eng­in hefð fyr­ir svona vinnu og eft­ir örfá ár vor­um við far­in að leiða heim­inn á þessu sviði. Það var brjálæðis­legt að reikna með að við gæt­um það. Við erum enn að leiða heim­inn á þessu sviði, ger­um það meira að segja í meiri mæli en fyr­ir tíu árum. Þetta er ótrú­legt æv­in­týri,“ sagði Kári og engan bylbug á honum að finna.

Dagbjört Ylfa Geirsdóttir, hægri hönd Kára hjá Íslenskri erfðagreiningu, vildi ekkert tjá sig við fréttastofu. Sömu sögu er að segja um Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur, upplýsingafulltrúa Íslenskrar erfðagreiningar, sem einnig hefur unnið náið með Kára. Þóra Kristín hefur séð um að senda tilkynningar frá fyrirtækinu undanfarin ár. Hún sendi þó ekki þá um starfslokin sem send var í morgun heldur var keypt þjónusta af fyrrnefndu almennatengslafyrirtæki.

Tíðindin komu öllum á óvart

Þeir starfsmenn Íslenskrar erfðagreiningar sem fréttastofa hefur náð sambandi við í morgun segjast ekki hafa haft nokkra hugmynd um að starfslok Kára væru yfirvofandi. Raunar lásu þeir fréttir af starfslokum á vefmiðlum í morgun áður en þeim var send tilkynning um breytingarnar í morgun. Þar voru ástæður starfslokanna ekki útskýrðar frekar og engin ummæli höfð eftir Kára.

Dr. Unnur Þorsteinsdóttir og Patrick Sulem munu leiða í sameiningu starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar á Íslandi. Unnur starfaði hjá fyrirtækinu frá árinu 2000 til ársins 2022 þegar hún var ráðin forseti Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands. Hún hætti nokkuð óvænt í fyrra og sneri aftur til Íslenskrar erfðagreiningar. Innan við ári síðar er hún tekin við hlutverki Kára ásamt Patrick Sulem. Sulem er læknir hefur starfað hjá fyrirtækinu frá árinu 2002.

Að neðan má sjá fréttatilkynninguna frá Athygli í heild. Þar er gefið upp símanúmer á Elissu Snook, yfirmann samskiptamála hjá Amgen, fyrir frekari upplýsingar. Elissa hefur ekki svarað símtölum fréttastofu en tímamismunur á Íslandi og Kaliforníu er sjö klukkustundir og þar því enn nótt.