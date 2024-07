Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu 14. ágúst á Vísi og Stöð 2 Vísi.





Arnór Trausti

Fullt nafn?

Matthildur Emma Sigurðardóttir.

Aldur?

18 ára.

Starf?

Ég er lærður förðunarfræðingur.

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?

Ég hef alltaf haft gríðalegan áhuga á þessari keppni og alls konar módel störfum og hef lengi verið að fylgjast með Ungfrú Ísland.

Ég var búin að bíða eftir því að mega taka þátt í nokkur ár.

Hvað ert þú búin að læra í ferlinu?

Ég er búin að læra að vera meira opin fyrir því að kynnast nýju fólki, er mjög feimin manneskja en þetta ferli er að hjálpa mér mjög mikið að fara út úr þægindarammanum. Ég hef líka aldrei labbað í hælaskóm og gerði það í fyrsta skipti í casting viðtalinu.

Hvaða tungumál talarðu?

Ég tala íslensku, ensku og er með stúdentspróf í dönsku.

Hvað hefur mótað þig mest í lífinu?

Held að ég verði að segja gervifóturinn minn. Hann hefur gert mig að manneskjunni sem ég er í dag. Svo auðvitað fólkið í kringum mig.

Erfiðasta lífsreynslan hingað til?

Ég hef eiginlega ekki lent í neinu hræðilegu hingað til en held að ég verð bara að segja þegar stór alda á ströndinni dróg mig út í sjó.

Hverju ertu stoltust af?

Að vera í þessari keppni að takast á við feimnina og óöryggið. Ég er líka mjög stolt af öllum árunum sem ég var í dansi og sundi.

Besta heilræði sem bú hefur fengið?

Það skiptir ekki máli hvaðan þú ert að koma heldur hvert þú ert að fara.

Hvað er uppáhalds maturinn þinn?

Nautakjöt með trufluolíu er það besta sem ég fæ, svo líka hakk og spagettí.

Hver er fyrirmynd þín í lífinu?

Foreldar mínir.

Mamma er svo góð og það er alltaf hægt að tala við hana. Pabbi minn er svo mikil fyrirmynd, hann er jákvæðasta, bjartasta og hjálpsamasta manneskjan í lífi mínu.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Danski leikarinn Nikolaj coster-waldau. Ég var að farða aukaleikara fyrir sjónvarpsseríu og hann var aðalleikarinn.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Það var þegar ég var í 5. bekk að syngja fyrir framan alla grunnskólana í Reykjanesbæ á Ljósanótt. Ég vissi ekki að það væri mjög óviðeigandi mynd aftan á bolnum mínum og þegar ég snéri mér við til þess að fara af sviðinu sáu allir myndina, kennararnir voru ekki sáttir.

Hver er þinn helsti ótti?

Geitungar, býflugur og tannlæknar. Fer í svaka kvíðakast þegar ég heyri í geitungum eða þegar þeir eru nálægt mér. Þegar ég fer til tannlæknir þarf ég að fá að hláturgas og sérstakan djús svo að ég muni ekki eftir neinu.

Hvar sérðu þig í framtíðinni?

Eftir framhaldsskóla ætla ég að fara í háskóla í Bandaríkjunum og læra réttarsálfræði. Síðan langar mig að ferðast um allan heiminn.

Hvaða lag tekur þú í karókí?

My heart will go on eða All coming back to me eftir Celine Dion.

Þín mesta gæfa í lífinu?

Foreldrar mínir og amma mín. Veit ekki hvar ég væri án þeirra.

Uppskrift að drauma degi?

Vera í fríi í sólarlandi, vakna um klukkan tíu, fara að versla, skoða nýja bæi, fara út að borða og svo heim í kósý.

Hér er hægt að kjósa í Ungfrú Ísland.