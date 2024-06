Sandra kemur fram í annarri þáttaröð IceGuys sem kemur út síðar á árinu.

„Ég er líka að fara að gera boli með karakternum mínum úr þáttunum sem verða homage til Buffy the Vampire Slayer,“ segir Sandra.

Einar Árnason

Sandra sýnir lesendum Vísis hina hliðina þessa vikuna.

Fullt nafn? Sandra Gísladóttir

Aldur? 37

Starf? Ég er að vinna hjá stórfyrirtækinu Barilli Enterprises, sem skemmtikraftur og framleiðandi.

Fjölskylduhagir? Ég á fjölskyldu og mér þykir óskaplega vænt um hana.

Foreldrar mínir og bróðir minn í Liverpool: Gísli Sveinsson, Arnar Gíslason og Kristín Torfadóttir. Sandra Barilli

Hvað er á döfinni? Byrja að vinna í seríu tvö af IceGuys, og ég er líka að fara að gera boli með karakternum mínum úr þáttunum sem verða homage til Buffy the Vampire Slayer.

Þín mesta gæfa í lífinu? Að vera dóttir foreldra minna, því þau eru best.

Hvað sérðu þig eftir tíu ár? Ég hef sko aldrei getað svarað svona spurningum því ég veit stundum ekki hvað ég verð að gera í næstu viku, en eftir tíu ár verð ég líklega orðin 47 ára, og kannski ekki lengur með aflitað hár.

Hvað viltu upplifa áður en þú deyrð? Mig langar ofsalega til Tælands að fá mér pad thai. Ég held samt ég geri það bara á næsta ári þannig ég þarf að finna nýtt missjón.

Ertu með einhvern bucket-lista? Nei, því miður. Ég reyni yfirleitt bara að gera það sem mig langar til, og er frekar fljót að afgreiða það þegar löngunin kemur, áður en ég næ að skrifa það upp á lista.

Sandra að veislustýra fertugsafmæli Hannes Halldórssonar. Aðsend

Besta heilræði sem þú hefur fengið? Smyrja voltaren gel-i á lappirnar áður en þú notar háa hæla, þá geturðu gengið á þeim allt kvöldið. Vinkona mín Guðný kenndi mér þetta og ég dreifi fagnaðarerindinu reglulega þegar ég sé fólk labba á táslunum með hælana í hönd.

Hvað hefur mótað þig mest? Líklega skiptinámið mitt á Ítalíu, þaðan kemur Barilli nafnið, frá skiptinemafjölskyldunni minni. Ég var þar þegar ég var 17 ára og talaði ítölsku með hreim frá Brescia (sem er ekki fallegur hreimur!).

Hvað gerirðu til að endurhlaða batteríin? Horfi á sjónvarpsefni sem ég hef séð áður, til dæmis Buffy, Community, The Office, What We Do In The Shadows og Parks & Rec.

Uppskrift að drauma sunnudegi? Sunnudagar eru uppáhalds! Mínir eru þannig að ég vakna og fer í hlaupagallann og sæki Allan vin minn á hlaupaæfingu. Svo er það Vesturbæjarlaugin í slökun. Stundum fer ég eftir það á Kaffi Vest og þá kallast það hinn Gullni hringur Vesturbæjar.

Sandra og Lóa Hjálmtýsdóttir - Karaoke dúettinn Two Non Blondes. Aðsend

Uppáhalds staðurinn á heimilinu? Eldavélin mín, hún er með gasi og gullhnöppum og það er sko gaman að sjóða vatn á henni, og auðvitað ennþá skemmtilegra að elda.

Fallegasti staður á landinu? Galtarviti á Vestfjörðum.

En í heiminum? Sjóndeildarhringurinn.

Hvað er það fyrsta sem þú gerir þú vaknar? Sko ég er ekki rútínukona en ég er með feita morgunrútínu. Skvetta köldu vatni í andlitið, svo drekka glas af vatni og borða tvær þurrkaðar apríkósur og eina gráfíkju. Þetta geri ég alla morgna án undantekninga.

Allt sem kemur eftir þetta er freestyle.

En það síðasta sem þú gerir áður en þú ferð að sofa? Loka augunum og þakka fyrir að hafa ekki tekið smálán þann daginn.

Hugarðu að heilsunni, þá hvernig? Ég fer reglulega út að hlaupa, og svo hjóla ég mjög mikið. Svo finnst mér rosa gaman að fara reglulega í blóðprufu til að tjekka á d-vítamíni og járni og svona, það er smá eins og að fara í próf og vita ekki hvort þú sért búin að læra nóg.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Frá því ég man fyrst eftir mér ætlaði ég að vera forseti. Svo man ég að ég ætlaði að verða flugfreyja því mamma vinar míns var það og mér fannst það mjög smart. En í barnaskóla tók ég svona „Hvað áttu að verða-próf“ og fékk bankastjóri, það fannst mér alveg glatað, með fullri virðingu fyrir bankastjórum.

Sandra og Berglind Häsler á opnun í Havarí. Sunna Ben

Hvenær fórstu að gráta síðast og af hverju? Á Dúettar, danssýningu eftir Ásrúnu Magnúsdóttur. Ég skældi allan tímann, allan. Það var bara allt svo fallegt og mannlegt við hana.

Ertu A eða B týpa? Bæði kemur fyrir, en mér líður svona yfirleitt betur þegar ég vakna snemma, áður en vekjaraklukkan hringir. Ég verð instant B-týpa ef ég er að horfa á einhverja spennandi seríu þá get ég ekki farið að sofa og þarf að plata sjálfa mig með því að hætta í miðjum þætti til að geta farið að sofa.

Hvaða tungumál talarðu? Íslensku, ensku, ítölsku, dönsku og smá spænsku og norsku. Svo kann ég að segja nokkra hluti á eistnesku sem fær fólk sem skilur það tungumál til að hlæja.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum? Já en ég get ekki opinberað þá strax því það þarf alltaf að hafa einhver tromp á hendi.

Hvaða ofurkröfum myndir þú vilja búa yfir? Ég hef alltaf viljað stjórna gróðri og timbri, eins og Magneto stýrir málmi.

Ef ég má það ekki þá vil ég bara vera Captain Marvel.

Hvað stendur í síðustu FB-skilaboðunum sem þú sendir? Ert þú að fara að leika Sigurlaugu?

Draumabíllinn þinn? Flottur á litinn, beinskiptur og fjórhjóladrifinn. Og hann verður að vera með svona bleikum loðnum teningum á baksýnisspeglinum.

IceGuys-teymið á Sögur verðlaunahátíð barnanna. Árni Sæberg

Hælar eða strigaskór? Strigaskór forever. Hælar stundum bara.

Fyrsti kossinn? Ég var í svona sjöunda bekk! En við vorum kærustupar svo það var legit.

Óttastu eitthvað? Sko já ég er lofthrædd og fæ í magann við að halla mér fram af svölum. Svo óttast ég líka að vera skömmuð fyrir eitthvað sem ég vissi ekki að ég væri að gera rangt þannig að ég er haldin viðstöðulausum frammistöðukvíða.

Það gerir það að verkum að ég vanda mig mjög mikið við það sem ég geri.

Hvað ertu að hámhorfa á? Ég var að klára Fargo þættina, ég er yfirleitt mjög sein á lestina þegar kemur að sjónvarpsefni og kvikmyndum. Ég er meir að segja með hlaðvarp með Hulla vini mínum um það, sem heitir VÍDJÓ, þar sem við horfum á merkilegar myndir sem ég hafði aldrei séð.

Hvaða lag kemur þér alltaf í gírinn? Tanti auguri með Raffaellu Carrá og California Soul með Marlenu Shaw.

Hin hliðin er vikulegur viðstalsliður hjá Lífinu á Vísi þar sem við fáum að kynnast einstaklingum úr öllum kimum þjóðfélagsins. Ábendingar um viðmælendur má senda á svavam@stod2.is.