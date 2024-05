Grease-stjarnan Susan Buckner látin

Frá þessu er greint á vef Tmz, þar sem fram kemur að Buckner hafi látist þann 2. maí í faðmi ástvina. Dánarorsök liggur ekki fyrir.

Auk þess að hafa leikið Patty, snyrtilegu vinkonu Sandy í Pink-ladies vinahópnum í kvikmyndinni Grease lék Buckner í myndunum The Love Boat, Starsky and Hutch og The Amazing Howerd Hughes.

Buckner kemur meðal annars fram í atriðinu þegar lagið Summer Lovin er sungið. Persóna hennar situr við hlið Sandy, sem leikin er af Oliviu Newton John, er í ljósblárri skyrtu með stór gleraugu. Atriðið má sjá hér að neðan.