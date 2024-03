Heiður Ósk er viðmælandi í fasta liðnum Hvað er í töskunni?

Það leynist ýmislegt í töskunni hjá Heiði. Grafík/Vísir

Hvað er í töskunni þinni og segðu okkur aðeins frá því sem er?

Það má í raun segja að allt lífið mitt fyrir utan fólkið mitt sé í töskunni minni! Dagsdaglega er ég alltaf með risa tösku með öllu sem ég gæti mögulega notað yfir daginn og rúmlega það.

Þessir helstu hlutir eru:

-Tölvan mín þar sem ég vinn mikið on the go, hleðslutæki fyrir hana og síma

-Hleðslukubbur fyrir síma, er sem sagt með mikinn kvíða yfir því að verða batteríslaus en ég vinn mikið í símanum yfir daginn og spana því upp batteríinu eins og enginn sé morgundagurinn.

-Hárbursti, teygjur og spennur, fyrir manneskju með mikið hár er mikilvægt að halda því on point yfir daginn og ég enda oftast á því að henda því upp, þá er gott að vera með teygju eða spennur.

-Glósu/skissubók og penni. Er alltaf eitthvað að brasa með teikningar af pakkningum eða hugmyndir, finnst gott að rissa það fyrst upp á blað áður en ég hendi því inn í tölvuna.

-Vatnsbrúsi, hann má reyndar vera meira notaður en ég er að reyna að bæta mig aðeins í vatnsdrykkjunni og það friðar samviskuna helling að vera með vatnsbrúsa á mér þó hann sé ekki mikið notaður.

-Vítamín, þar helst meltingarensím, en það er sagt að ‘’hot girls have stomach issues’’ og ég er mjög viðkvæm fyrir mörgu þannig það er gott að geta gripið í vítamínin sín ef maður ætlar að leyfa sér.

-Lítil taska: Snyrtitaska með öllu hinu mikilvægasta fyrir touch up dagsins, hér má finna púður, sólarpúður, tvo til þrjá varablýanta og uppáhalds Chilli in June burstann minn.

-Sólgleraugu, algjört möst

-Tyggjó og varasalvi alltaf!

-Ilmvatnið mitt xtra milk frá Dedcool

-Er síðan alltaf með nokkra HOT Bronzera frá Chilli in June á mér ef vinum og vandamönnum vantar áfyllingu eins og sannur fyrirtækjaeigandi.

-Síðan er það frægt orðið að það má alltaf finna að minnsta kosti 4 glossa á botninum eða flæðandi um stóru töskuna, ekki nóg með það að þeir séu í öllum vösum heldur er ég alltaf með birgðir í bæði bílnum og í töskunni.

Heiður er alltaf með nokkra glossa á sér. Aðsend

Hefur einhver hlutur tilfinningalegt gildi?

Ég reyni að geyma þá hluti sem mér þykir vænst um heima hjá mér eða á öruggum stað þar sem ég er algjör sauður og á það til að tína hlutum reglulega, en eins ósexy og það hljómar þá er síminn minn sá hlutur sem geymir flest af því mikilvægasta sem ég þarf á að halda.

Er eitthvað sem er alltaf í töskunni þinni?

Sími, gloss, tyggjó, varablýantur og lyklar, er það ekki frekar beisikk?

Þetta er alltaf í töskunni hjá Heiði. Aðsend

Hver er þín uppáhalds taska og afhverju?

Ég held ég verði að segja svarta Balenciaga City Bag, hún er passlega stór til að troða öllu fyrir sem ég þarf dagsdaglega og passar við allt, er búin að eiga hana í mörg ár og hún er mjög klassísk og töff.

Balenciaga taskan er uppáhalds hjá Heiði. Aðsend

Ertu dugleg að taka til í töskunni þinni og halda röð og reglu?

Já ég verð að taka til í stóru töskunni minni reglulega og fara yfir hana, annars fer allt í rugl. Ég reyni að gera það alla sunnudaga sem smá svona prepp fyrir vikuna, það hjálpar mér líka til við að halda skipulagi yfir það sem ég þarf að gera í vikunni.

Ertu gjarnan með margar töskur á þér eða margar til skiptanna?

Já ég er alltaf með eina stóra Mary Poppins tösku og er oft að hlaða í minni töskur í henni. Stundum þarf maður að hoppa á viðburði á miðjum degi og þá er mjög gott að geta skipt yfir í minni tösku sem geymir það allra mikilvægasta.

Heiður er alltaf með góða Mary Poppins tösku á sér sem flest allt kemst í. Aðsend

Stór eða lítil taska og afhverju?

Alltaf stór! Og minni töskurnar fara þá í stóru.

Ég ferðast aldrei létt og hefur það oft komið mér í klandur.

En ég vil alltaf vera viðbúin öllu og geta hoppað auðveldlega á milli staða ef eitthvað kemur upp á. Það hefur að minnsta kosti aldrei komið niður á mér að vera með stóra tösku og nóg af dóti í henni!