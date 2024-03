Hulda Katarína er viðmælandi í fasta liðnum Hvað er í töskunni? og veitir hér lesendum Vísis innsýn í töskuna sína.

Það leynist ýmislegt í töskunni hjá Huldu! Grafík/Vísir

Hvað er í töskunni þinni og segðu okkur aðeins frá því sem er?

Lyklar:

Húslyklarnir góðu ásamt veski fyrir airpods. Ég reyndar týndi mínum og hef notað þetta undir hundakúkapoka fyrir hundinn minn.

Ilmvatn:

Ég er mjög dekruð þegar kemur að ilmum en einir af mínum bestu vinum eiga verslunina Mikado og þar selja þeir ilmvötn frá LeLabo. Þessi 15 ml stærð er svo næs on the go og fullkomin í ferðalög.

Hulda segir þessa stærð á ilmvatninu fullkomna í ferðalögin. Aðsend

Augnroll-on:

Þetta er mesta hax sem ég uppgötvaði á þrítugsaldri og vildi að ég hefði uppgötvað fyrr. Ég var módel fyrir nýjustu herferðina hjá Rowse og Nuria, einn stofnandinn gaf mér nokkur svona.

Þetta á að draga úr bólgum og baugum undir augum, hvort sem það virkar eða ekki þá er ég að elska að setja þetta á mig á morgnanna á leið í vinnu, þegar ég er í stuði set ég þetta inn í ísskáp yfir nóttina og renni þessu undir augun á meðan ég bíð eftir morgunkaffinu. Mjög frískandi.

Augnroll-on sló í gegn hjá Huldu. Aðsend

Varasalvi:

Ég verð að vera með varasalva, alla daga, alltaf. Ef ég gleymi að setja hann ofan í tösku þá er ég farin rakleiðis í næstu verslun að kaupa. Algjört möst hjá mér. Ég er smá varasalva nörd og hef prufað margar tegundir í gegnum tíðina en þessi er í miklu uppáhaldi núna frá Bioeffect.

Varasalvinn frá Bioeffect er í miklu uppáhaldi hjá Huldu. Aðsend

Tannþráðapinnar:



Tannheilsa krakkar. Alltaf gott að vera með þessa og hreinsa eftir eitthvað maul.

Hulda passar upp á tannheilsuna. Aðsend

Sólgleraugu:

Þessi eru mín allra uppáhalds og eru frá Chimi. Ég er með sjónskekkju og alvörugefin ættgeng svipbrigði svo þessi hlífa mér oft fyrir „the resting bitch face“ lúkkinu sem hefur verið bendlað við mig en einnig þeirri gulu sem lætur sjá sig endrum og eins.

Sólgleraugun sem Hulda nýtir í margvíslegum tilgangi. Aðsend

Handáburður/andlitskrem:

Ég er forfallin húðumhirðukona en ég nota þetta krem bæði á hendur og andlit. Þetta er andlitskrem frá kóresku merki sem við tókum nýverið inn í Andrá en virkar líka vel sem léttur handáburður.

Handáburður og andlitskrem sem Hulda notar óspart. Aðsend

Sólarvörn:

Talandi um húðumhirðu. Alltaf með þessa á mér, hvort sem það er sól eða ekki, happy hour í smá sól og ég er ekki lengi að taka þessa upp úr töskunni - og ekki bara setja á mig heldur neyði ég þá sem eru með mér til að setja á sig líka. „Ekki gleyma að setja líka á hálsinn“ myndirðu kannski heyra mig segja.

Hulda er alltaf með sólarvörnina á sér. Aðsend

Skissubók:

Ég er alltaf með eina skissubók í töskunni en ég er líka keramiker og stofnaði nýverið merki undir nafninu KLEI atelier en þar bý ég til leirmuni og leir skart.

Ég fæ hugmyndir á öllum tímum dagsins og finnst gott að rissa niður svo ég gleymi ekki pælingunni strax. Stundum nota ég hana líka sem minnisbók, skrifa minnispunkta eða innkaupalista fyrir Krónuferðir.

Skissubókin fyrir allar hugmyndirnar. Aðsend

Filmumyndavél:

Þessi gamla góða fær að slæda með í öll mín ævintýri og sér til þess að ég muni eftir áhugaverðum augnablikum. Ég er svona týpan sem er alltaf að gleyma að taka myndir á símann en ég man einhvern veginn alltaf að smella af þessari ef mómentið er þannig.

Filmumyndavélin er alltaf með í för. Aðsend

Hárklemma:

Þessa hárklemmu átti amma mín í móðurætt sem er frá Philipseyjum. Mér þykir mjög vænt um klemmuna en ég nota hana eiginlega ekki neitt, þetta er bara smá svona lukkugripur ofan í tösku.

Hárklemman er í miklu uppáhaldi hjá Huldu og er frá ömmu hennar í Filippseyjum. Aðsend

Hefur einhver hlutur tilfinningalegt gildi?

Hárklemman sem amma mín frá Philipseyjum átti. Hún er hálfgerður lukkugripur, hún er bara alltaf ofan í tösku og búin að vera lengi.

Furðulega harðgerð, er alltaf ofan í tösku og lifir góðu lífi þar þrátt fyrir að ég hafi sest ofan á töskuna oftar en einu sinni og oftar en tvisvar.

Er eitthvað sem er alltaf í töskunni þinni?

Sólarvörn, alltaf. Ég er oft kölluð sólarvarnarlöggan í vinahópnum.

Hulda er gjarnan kölluð sólarvarnarlöggan í vinahópnum sínum. Sigríður Margrét

Hver er þín uppáhalds taska og afhverju?

Uppáhalds taskan mín er taska sem ég keypti í vintage búð í Porto í Portúgal. Konan sem rak verslunina átti töskuna og sagði mér að hún hafi ferðast með hana út um allan heim þegar hún var ung.

Taskan var vissulega lifuð en mjög vel með farin miðað við mikla notkun og það sem heillaði mig við hana var hvað hún var tímalaus.

Mér finnst þessi taska endurspegla hvernig við ættum að vera að hugsa um hlutina sem við kaupum, vanda valið og fara vel með það sem við eigum.

Taskan sem Hulda keypti í Portó er í miklu uppáhaldi hjá henni. Aðsend

Ertu dugleg/ur að taka til í töskunni þinni og halda röð og reglu?

Æ nei, ég er reyndar ekkert rosalega dugleg að taka til í þeim.

Það er fínt að hafa eitthvað verkefni sem bíður manns á biðstofu einhvers staðar, þá tek ég mig á og tek til, hendi einhverjum eldgömlum kvittunum og gömlum stöðumælasektum.

Ertu gjarnan með margar töskur á þér eða margar til skiptanna?

Ég er með svona tvær go to töskur og satt að segja á ég ekki fleiri. Margir sem þekkja mig lítið halda að ég eigi bara milljón töskur af því ég er búin að vinna í innkaupum í mörg ár en svo er ekki. Myndi segja að ég væri nægjusöm í tösku deildinni.

Ég á eina stóra Telfar tösku sem ég nota fyrir vinnuna en í hana kemst vinnutölvan, dagbók og kaffibrúsi.

Vinnutaskan hennar Huldu. Aðsend

Svo á ég þessa vintage sem ég keypti í Porto sem ég nota meira á kvöldin og um helgar og þegar ég fer út að borða, þá get ég bara smellt helstu nauðsynjum ofan í.

Stór eða lítil taska og afhverju?

Ég myndi segja að það sé gott að eiga eina stóra og eina minni. Ein til að nota dagsdaglega í vinnu/skóla og ein til að nota um helgar og á kvöldin ef maður kíkir út og vill ekki vera með aleiguna á öxlinni.