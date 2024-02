Eitruð lítil pilla er byggður á tónlist Alanis Morissette. Jagged Little Pill er ein áhrifamesta plata tíunda áratugarins og ein söluhæsta hljómplata allra tíma.

Tónlist Alanis einkennist af óbeisluðum krafti og hráum og hnitmiðuðum textum. Í sýningunni má heyra lög á borð við You Oughta Know, You Learn og Ironic sem eru ótvírætt meðal helstu einkennislaga tíunda áratugarins.

Jóhanna Vigdís, eða Hansa, sneri aftur á stóra sviðið eftir sjö ára fjarveru og fór á kostum.

Milla Magnúsdóttir, Einar Þorsteinsson borgarstjóri, Lilja Alfreðsdóttir ráðherra, Brynhildur Gunnlaugsdóttir Borgarleikhússtjóri, Eliza Reid forsetafrú. Owen Fiene

Álfrún Helga Örnólfsdóttir, Friðrik Friðriksson ásamt dætrum sínum. Owen Fiene

Sýningin segir frá Healy-fjölskyldunni, Mary Jane og Steve og börnum þeirra Nick og Frankie. Það er allt í himnalagi hjá Mary Jane. Eiginmaðurinn Steve er í góðri stöðu, sonurinn Nick var að komast inn í Harvard og dóttirin Frankie er að reyna að fóta sig sem ættleidda tvíkynhneigða dóttir úthverfadrottningarinnar.

Lofaklapp og fagnarlæti

Íslenskir menningarunnendur létu sig ekki vanta og virtust hæstánægðir með sýninguna en henni lauk með standandi lófaklappi og fagnaðarlátum.

Eftir sýninguna var gestum boðið í frumsýningarpartý í leikhúsinu þar sem boðið var upp á mat og drykk undir og sá DJ Dóra Júlía um tónlistina langt fram á nótt.

Ljósmyndarinn Owen Fiene var með myndavélina á lofti og fangaði stemninguna.

