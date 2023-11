Parið hefur verið saman í nokkra mánuði eða um hálft ár í nóvember. Að sögn Kjalars einkennist samband þeirra af opnum samtölum og nýjum upplifunum.

„Við erum bæði með mjög opinn hug og höfum sýnt hvort öðru mikið nýtt. Við tölum saman um allt á milli himins og jarðar og ég verð aldrei þreyttur á því,“ segir Kjalar.

„Við erum svo fullkomlega ólík á sumum stöðum og fullkomlega lík á öðrum, mér finnst það æði.“

Kjalar situr fyrir svörum í liðnum Ást er.





Fyrstu kynni: Hún sá mig fyrst í Idolinu og fylgdi mér á Instagram, ég henti auðvitað í „follow back.”

Lýstu kærustunni þinni í þremur orðum? Hugulsöm, falleg og metnaðarfull.

Mér finnst rómantískt stefnumót vera: Góður heimatilbúinn matur. Það er svo geggjað að elda saman. Ég er sjúklega mikil matarmanneskja og elska að borða góðan mat.

Annars er það að njóta samveru hvors annars á stefnumótinu, njóta samræðanna og þagnarinnar. - Fyrsta deitið okkar var stanslaust spjall í sex klukkutíma, geggjuð byrjun.

Fyrsti kossinn okkar: Það var í lok fyrsta deitsins. Við þorðum hvorugt að gera neitt allt deitið og svo stalst ég í einn við útidyrahurðina. Hann var reyndar ekkert meira en mömmukoss, krúttlegur og lítill.

Uppáhalds rómantíska kvikmyndin mín er: La La Land.

Uppáhalds break up ballaðan mín er: For No One — Bítlunum.

Lagið okkar: Elska þig - Mannakorn.

Maturinn: Serrano, algjör„go-to“ þegar við vitum ekki hvað við viljum borða og eigum ekkert til.

Kjalar segist mikill matgæðingur. Aðsend

Fyrsta gjöfin sem ég gaf kærustunni minni: Skart sem ég kom heim með úr ferðalagi.

Fyrsta gjöfin sem kærastan mín gaf mér: Ég talaði um að mig langaði í sérstaka týpu af náttfötum, svo sirka viku seinna gaf hún mér svoleiðis, ótrúlega krúttlegt.

Kærastan mín er: Ótrúlega traust manneskja, góð og falleg að innan sem að utan, algjör sykurmoli og staðföst í því sem hún gerir.

Hafði aldrei kynnst manneskju sem stendur svona mikið með sínu og veit alltaf hvað henni finnst, mikil fyrirmynd.

Parið fer í sund, leikhús og bíó á tyllidögum. Aðsend

Hvað gerið þið til að gera ykkur dagamun? Ég elska að fara í sund og hef fengið hana oft með mér. Við förum á tónleika eða í leikhús, ég elska hvað við erum bæði til í að prófa alls konar nýjar upplifanir með hvoru öðru.

Rómantískasti staður á landinu: Tjaldsvæðið Kleif við Kirkjubæjarklaustur, mjög kósý og rómó.

Ást er .. Samskipti, hamingja og öryggi.

Fyrsti kossinn var lítill og sætur mömmukoss. Aðsend

