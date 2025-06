Helgi og Pétur lýsa sambandinu sínu sem Yin og Yang, hinu fullkomna jafnvægi þar sem ólíkar hliðar þeirra mætast og vega hvorn annan upp.

Saman búa þeir í fallegri íbúð við Sólvallagötu í Reykjavík ásamt hundinum Nóel, sem á hug og hjarta þeirra alla daga.

Helgi og Pétur sitja fyrir svörum í viðtalsliðnum Ást er.

Trúlofaðist æskuástinni

Hvernig kynntust þið?



Helgi: Við kynntumst í raun á MSN og MySpace árið 2007. Ég var þá 16 ára lúði í litlum smábæ, en hann var tvítugur gæji, nýútskrifaður úr Versló. Ég trylltist alltaf þegar hann nennti að skrifa mér – fannst það svo spennandi! Smám saman fórum við að kynnast betur þegar ég var oftar í Reykjavík, en ég hef verið sko brjálæðislega skotinn í honum síðan. Mér finnst það mjög krúttlegt, því í dag er ég í rauninni trúlofuð „æskuástinni“ minni.

Pétur: Ég man að ég var búinn að sjá ljósmyndasíðuna hans Helga og vissi þannig af honum, fannst hann mjög spennandi og flottur gaur. Svo sá ég hann á MySpace og addaði honum þar, frá því byrjaði þetta að rúlla hægt og rólega.

Hvor ykkar tók fyrsta skrefið?



Helgi: Pétur, en ástæðan fyrir því að ég segi hann er sú að þegar við tengjumst á ný þá hafði ég lofað sjálfum mér að verða aldrei aftur kenndur við karlmann. En Pétur var, held ég, alveg opinn fyrir því hvað gæti gerst.

Pétur: Mér finnst rosalega erfitt að segja hvor okkar tók fyrsta skrefið – kannski var það bara alheimurinn? Við stigum báðir skref sem skiptu miklu máli í því að við byrjuðum saman.

Þetta gerðist allt mjög náttúrulega og þægilega.

Ferðasjúkir og elska Eurovison

Fyrsti kossinn ykkar?



Helgi: Fyrsti kossinn okkar var árið 2009! Það var annað eins gelgjumómentið í mér jesús.

Hann var ekkert eðlilega góður í sleik.





Pétur: Árið 2009, þá vissi maður að það var eitthvað í kortunum.

Fyrsta stefnumótið?



Helgi: Vá, góð spurning. Svona fyrsta “formlega og rómantíska” stefnumótið okkar var örugglega hádegismatur á Héðni- og við keluðum óvart smá inn á klósettinu þar.

Pétur: Voða fínt og settlegt stefnumót á veitingastaðnum Héðni. Það var mjög sætt, við vorum að laumuhaldast í hendur undir borðinu og svona.

Hvernig lýsið þið sambandinu ykkar?



Helgi: Það er eiginlega ótrúlegt. Við erum einhvern veginn tengdir út í hið óendanlega, við grípum hvorn annan ítrekað. Við erum mjög ólíkir en styrkleikar hans og eiginleikar eru gull og gersemar í mínu lífi. Ég vona innilega að ég geti verið það sama fyrir hann. Að vera með Pétri kenndi mér að samband er ekki bara eitthvað snúllí-dúllí og að þurfa að gera eitthvað saman endalaust, heldur að vera stærsti stuðningsaðili og klappstýra í blíðu og stríðu. Það sem hefur verið mest gefandi fyrir mig er að fá að horfa á þann sem maður elskar heitt blómstra – og að vita að maður á þátt í því. Að vera eitthvað í lífi hans sem styður við vellíðan, markmið og hamingju.

Pétur: Yin og Yang í sinni fallegustu mynd. Náum einhvern veginn að vera til staðar á þann hátt sem að hinn aðilinn þarf. Við höfum lagt mikla vinnu í að eiga góð, skýr og hreinskilin samskipti, sem er algjörlega lykillinn að góðu sambandi. Við erum bestu og mestu klappstýrur hvors annars, og það er ekkert fallegra en að geta stutt makann sinn í því að ná markmiðum sínum. Vera til staðar þegar hann þarf á því að halda – og vita að hann verður líka til staðar fyrir mig. Svo erum við báðir ferðasjúkir og elskum að upplifa nýja staði saman. Það er svona okkar ‘thing’ við erum alltaf með eitthvað bókað eða á döfinni. Það er bara ótrúlega gefandi og skemmtilegt að vera makinn hans Helga.

Hvað er rómantískt stefnumót fyrir ykkur?



Auðveldur matur heima við matarborðið sem endar í spjalli og allt og ekkert út kvöldið.

Uppáhalds rómantíska kvikmyndin ykkar?



Love Actually. Elskum svo margt við hana.

Lagið ykkar?



Helgi: Innocent Love með Robin Bengtsson – lagið úr Melodifestivalen árið sem við fórum að stinga nefjum saman. Við erum báðir algerir Eurovision-perrar, sérstaklega þegar það kemur að Melodifestivalen. Við deilum jafnvel draumkenndum dagdraumum um að búa í sænskri sveit, fá okkur fíkur og smjatta á kjötbollum á þriðjudegi. En þetta var lagið sem gaf mér fiðrildi í magann þegar ég gaulaði með.

Pétur: Ég er nokkuð viss um að Helgi hafi sagt Innocent Love, enda erum við báðir miklir aðdáendur Svíþjóðar. En ég ætla að bæta við Somebody með Dagny, fæ gæsahúð í hvert einasta skipti sem ég heyri það.

Rísandi bogamenn sem elska að ferðast

Eigið þið einhver sameiginleg áhugamál?

Helgi: Við erum duglegir að æfa saman. Bestu helgarnar byrja í Afrek, og förum svo heim í eitthvað dúndur gott að borða. Við erum báðir rísandi bogamenn, svo ferðalög og endalaust blaður um ferðalög tekur mikið pláss hjá okkur. En þegar kemur að áhugamálum erum við líka ólíkir.

Pétur: Reynum að æfa saman eins oft og við getum, sérstaklega að taka laugardagsmorgna saman niðri í Afrek. Svo er náttúrulega Melodifestivalen og Eurovision eitthvað sem hefur tengt okkur í gegnum árin. Ég reyni líka að draga Helga upp á fjöll af og til en ég er ekki alveg viss hvort það flokkist sem sameiginlegt áhugamál.

Hvor ykkar eldar meira?



Helgi: Ég elda meira. Ég elska líka að elda fyrir Pétur, honum finnst allt svo ógeðslega gott og er svo duglegur að láta mig heyra það. En Pétur er engu að síður mjög góður í eldhúsinu, dúndur grillari og er algjör pro í að gera Eldum rétt -réttina upp á tíu, þar er ég meiri klaufi. Ég er slump mixari og elda í flæðinu og eftir tilfinningunni.

Pétur: Helgi klárlega, elska ekkert meira en matinn sem að hann gerir. Hann er svo mikill nostrari og gerir allt svo gott! Grilluð samloka verður að einhverri bragðsprengju.

Haldið þið upp á sambandsafmælið ykkar?



Helgi: Í rauninni ekki, við förum kannski bara út að borða og eitthvað krúttlegt. Við erum mjög duglegir að halda upp á allskonar afmæli fyrir vini og vandamenn, þegar október er kominn er sá tankur svolítið búinn.

Pétur: Já reynum alltaf að gera eitthvað sætt. Ekkert rosalegt en gerum samt alltaf eitthvað.

Erum bara þakklátir fyrir hvert kvöld sem við náum saman.

Eruði rómantískir?



Helgi: Við erum eflaust rómantískir á okkar hátt.

Pétur: Já, erum rómantískir í þessum litlu hlutum. Kaupum eitthvað sem hvorum öðrum langar í úr búðinni, kem með súredeigsbrauð heim eftir æfingu. Gerum þessa litlu hluti fyrir hvorn annan.Svo erum við búnir að vera duglegir að plana stefnumót í ár.

Fyrsta gjöfin sem ég þið gáfuð hvor öðrum?

Helgi: Ég keypti handa honum peysu frá Ralph Lauren þegar ég var í fríi á Tene, var smá stressaður að þetta væri kannski of snemmt að vera kaupa gjafir handa honum, en hann tók því svo bara mjög vel.

Pétur: Ég man að ég gaf honum svona "care package" þegar við vorum að date-a. Hann var eitthvað veikur en þurfti að vera að vinna, ég setti poka fyrir utan hjá honum með uppáhalds namminu hans, orkudrykk, smá mat, verkjalyf og kort.

Besti maður í heimi

Botnið setninguna, maðurinn minn er:



Helgi: Eins og massaður Golden retriever-hundur. Án djóks besti maður í heimi.

Pétur: Yndislegastur! Lýsi honum stundum þannig að ef að ljón og ljónynja myndu sameinast í eitt þá mynduð þið fá Helga!

Þú finnur ekki betra maka eða persónu!

Rómantískasti staður á landinu:



Helgi: Ég mundi segja úti á söndum við Djúpavog og Paradísardalurinn, þar sem Pétur einmitt fór á hnén.

Pétur: Paradísardalur, þar bað ég Helga að giftast mér. Svo er ég með svo fallega tengingu við Borgarfjörð Eystri, það er eitthvað mjög einstakt við þann stað.

“Loksins“ saman

Fyndnasta minningin af ykkur saman?



Helgi: Það er örugglega að í hversu mörg ár við eiginlega þoldum ekki hvern annan. En vorum samt skotnir í hver öðrum, en vissum hvorugir að því, svo við áttum til að vera með smá stæla við hvern annan hér og þar. Það er frekar fyndið að spá í í dag.

Pétur: Það er bara hvað Helgi er alltaf að bregða mér! Óþolandi fyndið!

Hver væri titillinn á ævisögu ykkar?



Helgi: “Loksins“

Pétur: “Skrifað í stjörnurnar“

Hvað gerið þið til að gera ykkur dagamun?



Helgi: Ég elska þegar við förum með Noel hundinn okkar annað hvort til tengdarmömmu á Selfoss, förum í pottinn og borðum saman eða förum í bústað. Það er bara best í heimi.

Pétur: Förum eitthvað út úr bænum helst. Kíkjum upp í sumarbústað eða til mömmu á Selfoss. Ég elska að vera úti í náttúrunni og dreg Helga með mér eins oft og mögulegt.

Hvernig lýsið þið sambandinu ykkar?



Helgi: Í rauninni bara bestu vinir sem eru ástfangnir.

Pétur: Skemmtilegt, öruggt, alls konar.

Lýsið hvor öðrum í þremur orðum:



Helgi: Bestur í heimi.

Pétur: Klárastur, bestur, fallegastur

Ástin er alls konar

Hvar sjáið þið ykkur eftir tíu ár?



Helgi: Markmiðið mitt er að skoða allan heiminn með honum. Vonandi verðum við búnir að tjékka ógeðslega mörg lönd af listanum okkar, og ennþá að bæta við! Við eigum garð, hunda og vinnum við eitthvað ógeðslega skemmtilegt, allt á meðan við erum að skipuleggja næsta ferðalag.

Pétur: Við erum búnir að upplifa helling og eigum eftir að upplifa helling. Lifum lífi sem við elskum, njótum þess með fólkinu okkar og vinum.

Hvernig viðhaldið þið neistanum?



Helgi: Nú þremur árum seinna þá þurfum við ekkert að viðhalda neistanum. Kannski verðum við komnir með einhver trix eftir tíu ár en so far, so good!

Pétur: Hann er bara ekkert slokknaður eftir þrjú ár. Sjáum hvernig staðan verður eftir tíu plús ár.

Ást er...



Helgi: Í alls konar formum og öll formin jafn mikilvæg.

Pétur: Alls konar.