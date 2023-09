Flest störfin eru staðsett í Reykjavík en einnig er auglýst er eftir aðalvarðstjóra og varðstjóra á Akureyri.

Allir umsækjendur þurfa að vera starfandi sérsveitarmenn og hafa að minnsta kosti þriggja til fjögurra ára starfsaldur. Þá er gerð krafa um framúrskarandi þekkingu á aðferðafræði sérsveitarinnar og eftir atvikum sérverkefnum hvers sérhóps fyrir sig.

Þannig þarf umsækjandi um stöðu sérhópsstjóra Delta að hafa gild atvinnukafararéttindi og umsækjandi um stöðu sérhópsstjóra Bravo að hafa ítarlega þekkingu á rof- og gastæknibúnaði, svo dæmi séu tekin.

Allir umsækjendur þurfa að vera „fyrirmynd í einu og öllu“; „Lead by example, lead all the time,“ segir í atvinnuauglýsingunum.

Þá er þess krafist að þeir séu hvetjandi og stuðli að jákvæðri hegðun, hafi framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum, að þeir forðist ekki að ávarpa vandamál eða óæskilega hegðun, að þeir séu lausnamiðaðir og jákvæðir, svo fátt eitt sé nefnt.

Þess er einnig krafist að umsækjendur „sýni undir- og yfirmönnum hollustu í hvívetna“.