Norah Jones deildi visku sinni með Laufeyju

Laufey er önnum kafin við að spila á tónleikum víða um heiminn og náði blaðamaður tali af henni þegar hún var nýstigin út úr flugvél. Tónlistarhátíðin umrædda í Belgíu heitir Gent Jazz Festival og spiluðu bæði Norah Jones og Laufey á aðalsviði hátíðarinnar síðastliðið laugardagskvöld.

„Ég spilaði á undan henni og fékk svo að hitta hana. Hún var ótrúlega næs,“ segir Laufey í samtali við blaðamann.

Laufey Lín hefur sannarlega verið að gera góða hluti í tónlistarheiminum og er með rúmlega sex milljón mánaðarlega hlustendur á streymisveitunni Spotify. Hún stefnir á tónleikaferðalag í Norður Ameríku í haust og uppselt er á alla tónleikana. Vísir/Vilhelm

„Ég fékk aðeins að kynnast henni og talaði mikið við hana, spurði hana út í hvernig það er að vera tónlistarkona og hafa gert þetta svo ótrúlega lengi.“

Að sögn Laufeyjar lumaði Norah Jones á ýmsum góðum ráðum.

„Ég er byrjuð að túra svo ótrúlega mikið og hún hefur náttúrulega verið að því í svo mörg ár þannig að hún hafði mörg falleg orð til að segja og gat deilt visku sinni með mér. Þetta var bara algjör draumur.“

Laufey segist sjaldan verða stjörnustjörf (e. starstruck) en þarna hafi það þó svo sannarlega gerst.

„Nora Jones hefur verið uppáhalds söngkonan mín alveg frá því ég var lítil. Hún var fyrsta söngkonan sem ég sá syngja jazz tónlist fyrir popp crowd, það er að segja sem tók jazz tónlist og kom henni yfir í popptónlistar heiminn. Ég hef alltaf litið mikið upp til hennar og ég bara varð að fara upp að henni og tala við hana.“

Laufey leyndi aðdáun sinni ekki.

„Ég byrjaði bara á því að segja Oh my god ég trúi ekki að þetta sért þú og ég elska þig svo mikið,“ segir Laufey alsæl að lokum.

Hér að neðan má heyra eitt vinsælasta lag Noruh Jones, Come Away With Me, sem er með tæplega 420 milljón spilanir á streymisveitunni Spotify.

Það er ýmislegt spennandi á döfinni hjá Laufeyju sem stefnir á tónleikaferðalag um Norður Ameríku í haust sem heitir The Bewitched Tour eftir nýrri plötu sem kemur út áttunda september næstkomandi. Hún kemur til með að halda 29 tónleika í Bandaríkjunum og Kanada og uppselt er á hverja einustu tónleika hjá henni.