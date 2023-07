Í grein The Guardian er greint frá þeim tíu ljósmyndurum sem hljóta tilnefningu til verðlaunanna. Tilnefningarnar voru tilkynntar á Les Rencontres d'Arles ljósmyndahátíðinni í Frakklandi í gær.

Þá kemur fram að á hverju ári sé þema í keppninni sem og að þemað í ár sé Human, eða mennska. Hverjum ljósmyndara sem tilnefndur er fylgir myndasería sem inniheldur tíu ljósmyndir. Myndasería RAX heitir Where the Wolds Is Melting og inniheldur myndir sem teknar eru á Grænlandi, í Síberíu og á Íslandi á árunum 2013 til 2022. Myndasyrpuna í heild sinni má sjá á vef Prix Pricket.

RAX hefur tekið ljósmyndir í yfir fjörutíu ár. Ragnar Axelsson/RAX

Í samtali við Vísi segir Ragnar tilnefninguna mikinn heiður. „Þetta er ákveðið statement um að maður sé að gera eitthvað af viti,“ segir hann.

Um þessar mundir er Ragnar á ferðalagi um heimskautalöndin þar sem hann tekur myndir fyrir sýningu og bók sem hann vinnur nú að. Markmið verkefnisins er að vekja athygli á heimskautalöndunum í tengslum við loftslagsmál og mismunandi lifnaðarhætti íbúa heimskautalandanna.

„Maður er aldrei að reikna með neinu en við vonum það besta,“segir Ragnar um tilnefninguna.

Ein af myndum RAX sem hann tók á Grænlandi árið 2019. Ragnar Axelsson/RAX

Tilkynnt verður um sigurvegara Prix Pictet verðlaunanna við athöfn á Victoria and Albert safninu í London í haust. Í kjölfarið verða myndaseríur allra tólf ljósmyndaranna sem tilnefndir voru sýndar á ljósmyndasöfnum víðsvegar um heiminn næstu tvö árin.

RAX á yfir fjörutíu ára feril að baki í faginu og er hvergi nærri hættur. Hann starfaði lengi sem ljósmyndari Morgunblaðsins auk þess sem hann hefur gefið út samtals átta ljósmyndabækur. Ljósmyndir RAX hafa verið birtar í tímaritum á borð við Life, Newsweek, Stern, National geograpic og Time.

Þá hlaut Ragnar fálkaorðu árið 2011 fyrir framlag sitt til ljósmyndunar og umfjöllunar um lífshætti frumbyggja á norðurslóðum.

Í þáttunum RAX augnablik sem sýndir eru á Vísi og Stöð 2 Maraþon segir Ragnar sögurnar á bak við ógleymanlegar ljósmyndir sínar. Þættina má nálgast hér.