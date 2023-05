The House of Beauty fagnar fimm ára afmæli  - glæsileg afmælistilboð

Líkamsmeðferðarstofan sem má segja að sé einnar sinnar tegundar bíður uppá sérhæfð meðferðartæki og heildstæðar lausnir fyrir heilsu og líkamlegt útlit án skurðaðgerðar og án inngripa.

The House of Beauty, sem staðsett er í hjarta Reykjavíkur, í Fákafeni 9, hefur getið sér orð fyrir að bjóða upp á úrval hágæða líkamsmeðferða og afburðar þjónustu, þar á meðal öflugt sogæðanudd, meðferðir til að vinna á staðbundinni fitu og svokölluðum rafleiðni meðferðum til að byggja upp vöðva svo fátt eitt sé nefnt. Stofan er orðin eftirsóttur áfangastaður fyrir Íslendinga sem vilja bæta heilsuna og líkamlega formið.

Hátíðarhöldin í dag munu hefjast kl. 13 þar sem gestum og gangandi gefst kostur á að fá fría ráðgjöf án allra skuldbindinga hjá sérfræðingum, skoða hinar ýmsu líkamsmeðferðir og þjónustu sem stofan býður upp á og ekki má gleyma möguleikanum á að gera góð kaup á risa afmælistilboðum.

Gestum mun svo að auki bjóðast til að gæða sér á dýrindis tertu frá Sætum Syndum ásamt fljótandi veigum á staðnum.

Hafa náð langt á fimm árum

The House of Beauty hefur náð langt síðan það opnaði dyr sínar fyrst fyrir fimm árum. Í dag er þetta blómlegt fyrirtæki sem er orðið mikilvægur hluti af heilsu- og fegurðarsenunni á Íslandi sem hefur meðal annars unnið til alþjóðlega verðlauna frá World Salon awards sem „Best in body“. Með markmiðum sínum að veita framúrskarandi líkamsmeðferðir og teymi af hæfu fagfólki er fyrirtækið með ýmislegt spennandi í farvatninu til að undirbúa stofuna fyrir enn meiri velgengni á komandi árum.

Sigrún þakkar dyggum viðskiptavinum stofunnar og starfsfólki, sem gegnt hafa mikilvægu hlutverki í velgengni starfseminnar á undanförnum fimm árum

„Ég er himinlifandi með að fagna fimm ára afmæli stofunnar í dag og við eigum velgengni okkar mikið að þakka dyggum viðskiptavinum sem hafa stutt okkur í gegnum þetta magnaða ferðalag. Og ekki má gleyma að þakka starfsfólkinu okkar sem hefur unnið sleitulaust að því að veita topp þjónustu fyrir viðskiptavini okkar öll þessi ár,“ sagði Sigrún eigandi The house of Beauty stolt.

„Við bjóðum uppá mismunandi líkamsmeðferðir sem eiga það sameiginlegt að við teljum vera með þeim öflugustu í heiminum í dag á sínu sviði, en allar hafa þær sinn sérstæða fókus. Þetta eru mismunandi tegundir meðferða og þrátt fyrir að þær vinni gríðarlega vel í sitthvoru lagi þá er árangurinn enn meiri þegar þær eru nýttar saman.“ Segir Sigrún Lilja

Afmælissprengja vikuna 1.-7. maí

Þar sem við fögnum núna 5. ára afmælinu okkar með pompi og prakt mánudaginn 1. maí höfum við sett í loftið afmælissprengju sem verður í loftinu til miðnættis á sunnudaginn n.k. 7. maí. Það eru allar meðferðir og makeover pakkar á RISA afslætti á afmælissprengjunni og því hvetjum við áhugasama til að næla sér í meðferðarpakka á þessum ótrúlegu kjörum.

Afmælisprengjuna má skoða betur hér.

Árangurssögur The House of Beauty hlaupa á hundruðum

„Við þrýstum ekki á fólk að birta myndirnar sínar og fara margir í gegn með glæstan árangur sem aðeins þeir vita af. Það fylgir bara trúnaðinum og er algjörlega eðlilegt m.v. það sem við sérhæfum okkur í sem eru líkamsmeðferðir. En svo er alltaf sumir sem eru til í að leyfa okkur að birta myndirnar og leyfa fólki að sjá hvað við erum að gera alla daga og okkur þykir mjög vænt um það.

Þessi elskulega kona kom til okkar í 6 vikna pakka með nokkra vikna pásu í miðju prógrammi sem innihélt 6 skipti í Totally Laser Lipo, 6 skipti í Msculpta, 12 skipti í Velashape og 12 skipti í Lipomassage.



Hún byrjaði 21. janúar og kláraði 20. apríl.



Árangurinn er glæsilegur eins og sjá má á fyrir og eftir myndunum hennar en myndirnar hafa ekki verið unnar á neinn hátt og er engin filter notaður.“ Segir Sigrún

Töluverður fjöldi af flottum árangurssögum og árangursmyndum hefur safnast hjá The House of Beauty en hluta af þeim er hægt að skoða t.d. á Instagram síðu The house of Beauty.







„Þessi elskulega kona byrjaði 18. sept og kláraði því 15. janúar. Árangurinn hennar er glæsilegur en hún tapaði 70,5 cm í heildina og þar af 16,5 cm í mittinu Að auki missti hún 15 kg sem er góður bónus. Hún vildi vinna á kvið og lærum ásamt húð á öllum líkamanum og prógrammið sem við settum upp fyrir hana með þessum markmiðum í huga var 10 vikna pakki þar sem hún kom til okkar þrisvar í viku með pásum í eftirfarandi meðferðir:

✔️ 20 skipti af Totally Laser Lipo



✔️ 20 skipti af Fitform



✔️ 10 skipti af Lipomassage Silklight



✔️ 10 skipti af velashape

Undra meðferðin sem er að hjálpa mörgum gigtarsjúklingum

„Ein af okkar allra vinsælustu meðferðum er án efa Lipomassage Silkligth. En það er ein öflugasta sogæðameðferð sem þú kemst í. Fyrir utan að hafa gríðarlega öflug áhrif á mótun líkama, appelsínuhúð, bjúg söfnun og staðbundna fitu þá er þetta meðferðin sem mjög margir kjósa að koma í til að halda niðri verkjum t.d. vegna gigtar eða stoðkerfisvandamála. Við fáum marga gigtarsjúklinga til okkar vikulega sem ná að halda niðri verkjum með því að koma í þessa meðferð og sumir geta jafnvel minkað lyf á móti sem er auðvitað alltaf markmiðið. Lipomassage meðferðin bætir blóðflæði og dregur úr bólgum og bjúg.

Það skemmtilegasta í þessu öllu saman er að sjá þegar fólk nær bata í heilsunni. Eftir að hafa sjálf misst heilsuna og þurft að berjast fyrir að ná henni aftur þá fyrst gerir maður sér grein fyrir hversu verðmæt heilsan okkar er. Það er því eitt af þessu sem ég brenn fyrir í dag, að leggja mitt af mörkum við að aðstoða fólk við að byggja upp heilsu og þessi meðferð er þar gríðarlega öflugt tæki enda telja jákvæðar reynslusögur í dag örugglega hundruðum,“ segir Sigrún Lilja.

Hvernig gengur ykkur að anna eftirspurn?





Við erum stundum með nokkra vikna bið í meðferðir en um þessar mundir erum við að bæta við okkur nýjum meðferðaraðilum sem eru í öflugri þjálfun þessa dagana og hefja svo störf í maí. Þá verður mikil gleði að geta opnað fyrir töluvert af lausum tímum fyrir þá sem vilja koma sér í sitt besta form fyrir sumarfríið.

Hvernig er best að snúa sér ef maður vill skoða meðferðirnar ykkar betur en veit ekki hvað hentar sér?

Við bjóðum uppá fría mælingu og ráðgjöf hjá meðferðaraðila án allra skuldbindinga sem fer með þér yfir markmiðin þín og aðstoðar við val á prógrammi sem hentar þörfum hvers og eins best.



Hér er hægt að bóka frían tíma í mælingu og ráðgjöf á einfaldan hátt.