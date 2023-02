Viola Davis bregst við EGOT heiðrinum: „Sex ára Viola öskrar“

Þar með hefur hún unnið öll stóru verðlaunin í skemmtanabransanum í Hollywood. Davis hafði nú þegar hlotið Emmy-, Tony- og Óskarsverðlaun. EGOT-verðlauna­haf­ar eru þau sem fengið hafa öll stóru verðlaun­in í skemmt­ana­brans­an­um Banda­ríkj­un­um, það er, Emmy-, Grammy-, Tony- og Óskar­sverðlaun.

Davis er sú átjánda til að hljóta þennan heiður. Hún hlaut Emmy verðlaun fyrir hlutverk sitt í þáttunum How To Get Away With Murder, Óskarsverðlaun fyrir Fences og Tonyverðlaun fyrir hlutverk sitt sem Rose Maxson í leikritinu Fences og fyrir hlutverk sitt í sýningunni King Hedley II.

Leikkonan hefur alls verið tilnefnd yfir tvö hundruð sinnum á ferlinum. Hlaut hún einnig Óskarsverðlaunatilnefningar fyrir leik sinn í kvikmyndunum The Help, Doubt og nú síðast Ma Rainey's Black Bottom.

Hún segist vera einstaklega þakklát. Í ræðu sinni á Grammy verðlaununum sagði leikkonan meðal annars:

„Ég skrifaði þessa bók fyrir sex ára Violu.“

Ræðu leikkonunnar má sjá í heild sinni hér fyrir neðan.