Minister Sprawiedliwości planuje sprzedać samolot ratunkowy TF-SIF

Plany Ministra Sprawiedliwości dotyczące sprzedaży samolotu ratunkowego Straży Przybrzeżnej wywołały duże poruszenie i zaskoczyły przewodniczącego komisji budżetowej, który uważa, że ​​konieczne jest, aby komisja spotkała się jak najszybciej i omówiła tą kwestie. Wielu posłów wyraziło podczas porannej sesji parlamentarnej oburzenie decyzją Ministra Sprawiedliwości.

Wszyscy są zaskoczeni, ponieważ jeszcze sześć tygodni temu nie było mowy o tych planach. Nie było o tym mowy podczas pracy nad tegorocznym budżetem i nie było zgody na sprzedaż.

„Na tej sali nie było dyskusji na ten temat. W Komisji Spraw Zagranicznych również nie było dyskusji na ten temat. To kwestia bezpieczeństwa narodowego w ważnych historycznie czasach, w których obecnie żyjemy” powiedziała Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir poseł Partii Odrodzenie.

Helga Vala Helgadóttir, poseł do parlamentu z Partii Sojusz, zgodziła się z wypowiedzią Þorbjörg Sigríður.

„Niedopuszczalne jest, aby polityka finansowa rządu prowadziła do sprzedaży podstawowego, niezbędnego dla bezpieczeństwa wyposażenia, po to by można było utrzymać inne operacje” powiedziała Helga Vala.

Decyzja o sprzedaży samolotu ratunkowo-obserwacyjnego TF-SIF, oznacza „wielki krok wstecz” w zdolnościach reagowania i nadzoru kraju, napisał dyrektor generalny Straży Przybrzeżnej w komunikacie prasowym.

„Szanowny Minister Sprawiedliwości podejmuje jedną decyzję po drugiej, która ma ogromny wpływ na społeczeństwo, nikomu o tym nie wspominając. Jeśli w tym społeczeństwie jest coś, co wymyka się spod kontroli, to jest to Szanowny Minister Sprawiedliwości” powiedziała Arndís Anna Kristínar-Gunnardóttir, członkini partii Piratów.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, przewodnicząca Partii Odrodzenie, która jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, powiedziała, że w związku ze sprawą zwróci się o zwołanie, w najbliższy poniedziałek, posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, na które wezwany zostanie Minister Sprawiedliwości i przedstawiciele Straży Przybrzeżnej.

W ostatnich miesiącach działania były bardzo trudne

W komunikacie prasowym ze Straży Przybrzeżnej jest mowa o tym, że na początku tego tygodnia, Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało oficjalny list do Straży prosząc o przygotowanie procesu sprzedaży. Jako powód sprzedaży podano usprawnienie kosztów operacyjnych Straży Przybrzeżnej.

„Działanie Straży Przybrzeżnej okazało się trudne w ostatnich miesiącach z powodu ogromnych podwyżek cen ropy; wzmożonych operacji, w tym także działań większego i potężniejszego statku patrolowego; a także mniejszego niż oczekiwano udziału Frontex (Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej).”

W kwietniu ubiegłego roku Georg Kr. Lárusson, dyrektor generalny Straży Przybrzeżnej, poinformował Ministerstwo Sprawiedliwości, że warunki dotyczące budżetu operacyjnego Straży Przybrzeżnej „nie są spełnione” ze względu na fakt, że obecny budżet nie uwzględniał szerszych operacji oraz wzrostu cen ropy naftowej i innych pozycji budżetowych.

Jak zauważono w komunikacie prasowym, w tegorocznym budżecie finansowanie Straży Przybrzeżnej zostało zwiększone o 600 mln koron. Oczekiwano, że wzrost ten okaże się niewystarczający w świetle zeszłorocznego deficytu operacyjnego, chyba że zostaną podjęte środki, które „naruszyłyby statutowe role organizacji i zdolność reagowania.”

„Kiedy stało się jasne, że organizacja nie otrzyma dalszych wpłat, rozpoczęła się rozmowa z Ministerstwem Sprawiedliwości na temat możliwych sposobów przywrócenia finansów Straży Przybrzeżnej na właściwe tory. W tej sytuacji nie było dobrego wyjścia. Jesteśmy bardzo rozczarowani tym, że ta sytuacja zmusza nas do zaprzestania eksploatacji samolotu obserwacyjnego, biorąc pod uwagę, że jest to specjalnie wyposażony samolot patrolowo-ratowniczy i do transportu medycznego oraz ważny element bezpieczeństwa publicznego w kraju.”

„Od 1955 roku Straż Przybrzeżna obsługuje samoloty do obserwacji i operacji ratowniczych wzdłuż wybrzeża Islandii. Obecna decyzja jest zatem poważnym niepowodzeniem w zdolnościach reagowania i monitorowania narodu. TF-SIF jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu reagowania agencji, a ta trudna decyzja stworzy wielką lukę w operacjach Straży Przybrzeżnej. Uważamy również, że obecność samolotu w tym kraju jest poważną kwestią bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza w świetle zmieniającego się światowego krajobrazu politycznego” powiedział Georg.