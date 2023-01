Pracownicy hoteli gotowi do strajku

Pracownicy sieci hoteli Íslandsshótel zadecydowali o strajku w wyniku głosowania elektronicznego, które rozpoczęło się w zeszły wtorek w południe, a zakończyło się wczoraj. Strajk rozpocznie się w przyszłym tygodniu, jeśli do tej pory nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie umowy płacowej.

W komunikacie prasowym przesłanym wczoraj wieczorem przez komitet związków Efling stwierdza się, że z zadowoleniem przyjęto odważną decyzję pracowników Íslandshotel.

Członkowie Efling pracujący w Íslandshotel, przytłaczającą większością głosów zgodzili się na wstrzymanie pracy na czas nieokreślony we wszystkich hotelach sieci w Reykjavíku. Propozycja została przyjęta 124 głosami za, 58 przeciw i 7 nie oddało głosu. Spośród tych, którzy głosowali, 65 procent zaakceptowało propozycję. W sumie głosowało 189 z 287 osób znajdujących się na liście wyborców, a więc frekwencja wyniosła 66 procent, czyli znacznie więcej niż w głosowaniach do strajku w ostatnich latach. Przerwa w pracy będzie obwiązywała zgodnie z ogłoszeniem we wtorek, 7 lutego.

Kierownictwo Íslandsshótel wywierało dużą presję na personel, a nielegalne groźby utraty dochodów zmusiły ich do zajęcia stanowiska w sprawie strajku. Jest to ewidentne naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych i sporach pracowniczych. Cały personel został wysłany na specjalne spotkanie, na którym kierownictwo omówiło spór płacowy Efling z SA w sposób wprowadzający w błąd i jednostronny, grożąc pracownikom. Związki otrzymały wiele skarg od członków w tej sprawie.

Mediator rządowy zatwierdził specjalną propozycję mediacji, która miała uniemożliwić członkom związków Efling, którzy pracują w sieci Íslandshótel, skorzystania z prawa do strajku. Powtórzył też groźby pracodawców dotyczące utraty dochodów.

Dwaj ministrowie Partii Zieloni-Lewica, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, minister spraw społecznych i rynku pracy oraz Katrín Jakobsdóttir, premier, wiedzieli o propozycji mediacyjnej mediatora państwowego, zanim została ona przedstawiona komisji negocjacyjnej Efling. Ministrowie publicznie poparli propozycję mediacji, mimo głośnej krytyki ze strony całego związku.

Zawiadomienie o strajku dotyczy sieci hoteli Íslandsshótel i stanowisk pracy, na których są zatrudnieni członkowie związków Efling. Obejmuje on pracowników, którzy sprzątają pokoje i obszary wspólne, pracują w kuchni, serwują posiłki, robią pranie i itp.

SA potwierdza swoje pełne poparcie dla Íslandshótel

Znajdujące się w okręgu stołecznym hotele należące do sieci Íslandshótel, w których ogłoszono strajk to:

Hotel Saga na ulicy Lækjargáta,

Grand Hotel na Kringlumyrarbraut,

Hotel Centrum na rogu Túngáta i Aðalstræti,

Fosshótel na Þórunnartún,

Fosshótel na ulicy Barónsstígur,

Fosshótel Lind na Rauðarárstígur,

Hotel Rauðará na Rauðarárstígur.

W ostatniej ofercie złożonej SA, komisja negocjacyjna Efling zażądała zwiększenia płac pracownikom hotelowym w tabeli płac. Podwyżka ta w ofercie Efling spowodowałaby, że przeciętny pracownik hotelu z rocznym stażem miałby podwyżkę wynagrodzenia podstawowego o ponad 55 000 ISK, oprócz dodatku na utrzymanie w wysokości 15 000 miesięcznie ze względu na wysokie koszty utrzymania w rejonie stolicy.

Komitet negocjacyjny Efling zatwierdził ogłoszenie strajku 21 stycznia, po nieudanych negocjacjach z Konfederacją Pracy.