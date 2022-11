Awaryjne lądowanie na lotnisku w Keflaviku

Woda, która zgromadziła się w układzie paliwowym samolotu C-GWRJ, spowodowała jego awarię wkrótce po starcie z lotniska Keflavík. Woda została znaleziona w filtrze paliwa silnika podczas kontroli po lądowaniu awaryjnym.

Zgodnie z wynikami raportu Komisji Badania Wypadków Transportowych, samolot C-GWRJ rozbił się niedługo po starcie na lotnisku Keflavík, 1 czerwca 2021 roku. Pilot samolotu był sam w samolocie i nie odniósł obrażeń.

Samolot leciał do Kanady i pięć dni wcześniej, przyleciał do Islandii ze Szkocji. Pilot samolotu, który się rozbił leciał do Kanady z Kenii, wraz z innym pilotem i po drodze samoloty zatrzymywali się kilkukrotnie.

Przed startem, pilot zatankował samolot. Lot do Kanady miał trwać dziesięć i pół godziny, a samolot był gotowy do lotu nawet przez dwanaście i pół godziny.

Wkrótce po starcie silnik zaczął tracić moc

Pilot pobrał próbkę paliwa z silnika i unosiło się na niej kilka kropel. Prawdopodobnie cała próbka była wodą, ponieważ dużo padało, kiedy lecieli ze Szkocji na Islandię.

Pilot szturchnął krople i prawie wszystkie zniknęły. Potem powąchał palec i pachniał jak paliwo do silników odrzutowych. Następnie założył, że reszta to paliwo i wlał zawartość z powrotem do zbiornika paliwa.

Oba samoloty wystartowały w tym samym czasie. Krótko po osiągnięciu wysokości ponad 150 metrów jeden z samolotów zaczął tracić moc. Pilot zauważył szary dym wydobywający się z silnika.

Zmuszony do awaryjnego lądowania

Pilot włączył awaryjną pompę paliwową, ale wysokość samolotu nadal spadała. Wiedział, że nie będzie w stanie wykonać lądowania na pasie startowym, więc skoncentrował się na znalezieniu miejsca do awaryjnego lądowania.

Pas startowy na lotnisku Keflavik. Pilot wylądował awaryjnie poza pasem startowym.

Został skierowany do obszaru znajdującego się pod opieką lotniska Keflavík, tuż obok pasa startowego i tam się rozbił. Teren jest pokryty skałami, a samolot zanim się zatrzymał sunął 280 metrów po ziemi.

Podczas śledztwa przeprowadzonego przez Komisję Badania Wypadków Transportowych stwierdzono, że zarówno pompa paliwowa, jak i awaryjna pompa paliwowa silnika były sprawne. Nie stwierdzono wycieków w układzie paliwowym silnika. Woda została jednak znaleziona w śrubach i felgach silnika, w filtrze paliwa oraz w próbce pobranej z paliwa silnikowego.

W układzie paliwowym silnika znaleziono krople wody.

Wydaje się prawdopodobne, że podczas pobytu w Kenii w układzie paliwowym silnika zebrała się para wodna. Para wodna nie jest niebezpieczna dla pracy silnika, ale gdy samolot znajdował się w chłodniejszym klimacie na Islandii nastąpiło skraplanie i para zmieniła się w wodę.

Komisja stwierdziła, że ​​to woda spowodowała awarię silnika. W raporcie nie ma zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które mogłyby temu zapobiec, ale pilotom przypomina się, jak ważne jest zachowanie czujności podczas sprawdzania próbek paliwa.