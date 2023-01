W pobliżu Flateyri zeszła lawina

Zeszłej nocy w okolicy Flateyri zeszła duża lawina, która zatrzymała się około 40 metrów nad drogą. Prędkość lawiny podczas schodzenia osiągnęła 54 m/s.

Radar przeciwlawinowy, który znajduje się w Flateyri zarejestrował lawinę o godzinie 23:12. Lawina zeszła w okolicy Miðhryggsgili koło Falteyri. Powyższe zdjęcie pokazuje dane z radaru i rozprzestrzenianie się lawiny.

„Lawina była dużą niespodzianką, ponieważ pogoda nie wskazywała na to, że może do tego dojść, co jest dowodem na to, że wywołanie lawiny nie wymaga zbyt dużo” informuje Islandzka Agencja Meteorologiczna.

Podobnych warunków można spodziewać się w innych częściach kraju, gdzie nagromadził się świeży śnieg. Dlatego entuzjastów spędzania wolnego czasu w górach, zachęcamy do zachowania ostrożności podczas podróżowania po stromych zboczach ze świeżym śniegiem.