Akranes bez prądu

Zeszłej nocy w doszło do awarii sieci elektrycznej, w jej wyniku w dużej części Akranes wyłączono prąd. W oświadczeniu opublikowanym przez Veitur podano, że awaria jest większa niż pierwotnie oczekiwano i że prace naprawcze będą kontynuowane prawdopodobnie do wieczora.

Wstępne ogłoszenie wydane zeszłej nocy mówiło, że przerwa w dostawie prądu była spowodowana awarią linii wysokiego napięcia, i że pracownicy firmy nadzieję, że zasilanie zostanie przywrócone w ciągu godziny.

Dziś rano ogłoszono, że pracownicy Veitur ciężko pracują, aby jak najszybciej przywrócić prąd mieszkańcom.

W ogłoszeniu czytamy, że pracownicy Veitur przepraszają za spowodowane tym niedogodności.

Prąd wyłączono o godzinie 3:00 w nocy.

„Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało awarię, ale dokładamy wszelkich starań, aby ją zlokalizować i naprawić” – mówi Helgi Guðjónsson z firmy Veitur. Awaria dotyczy obszaru Grundarhverfi, który rozciąga się od Leynisbraut do Dalsflät i od Garðagrund do Sólmundarhöfði.

„Dotyczy to około 400 domów, wraz z domem opieki Höfði, ale sam dom opieki ma zapasową elektrownię, więc obecnie są one zrównoważone” mówi Helgi.

W większości przypadków awaria nie powinna mieć wpływu na ogrzewanie domów.

„Zależy to trochę od tego, jakie systemy grzewcze ludzie mają w swoich domach. Uważam jednak, że brak prądu ma znikomy wpływ na temperaturę w domach” dodał.

Helgi przyznał, że trudno jest powiedzieć kiedy dokładnie prąd zostanie przywrócony, ale trwają prace nad tym aby większość mieszkańców miała prąd jeszcze przed kolacją.

Na poniższej mapie widać obszar dotknięty awarią: