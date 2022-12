Sex listamenn og hljómsveitir hljóta Kraumsverðlaunin í ár

Þetta er í fimmtánda sinn sem Kraumsverðlaunin, árleg plötuverðlaun Auroru velgerðarsjóðs, eru veitt. Una Torfa, gugusar, Kvikindi, Oh Mama (Ruxpin), Final Boss Type Zero og Kusk hljóta Kraumsverðlaunin í ár fyrir plötur sínar.

Kraumsverðlaunin eru veitt fyrir þær íslensku hljómplötur er þykja skara fram úr hvað varðar gæði, metnað og frumleika. Meðal þeirra listamanna sem hlotið hafa verðlaunin síðustu ár má nefna Hildi Guðnadóttur, Daníel Bjarnason, Hjaltalín, Lay Low, FM Belfast, Retro Stefson, Cell7 og Sóley.

„Verðlaunaplöturnar í ár koma úr ýmsum áttum og spanna meðal annars popp, house og þjóðlagatónlist. Sú mikla gróska er ríkir hér á landi í rafskotinni popp-, pönk- og danstónlist er engu að síður áberandi og kemur skýrt fram í verkum gugusar, Kvikindi, Final Boss Zero og Oh Mama (Ruxpin). Sigurvegari Músíktilrauna, Kusk, hlýtur verðlaunin fyrir sína fyrstu breiðskífu, Skvaldur, og Unur Torfa fyrirþjóðlagakennda poppónlist sína á Flækt týnd og einmanna,“ segir í tilkynningu um verðlaunin.

Kraumsverðlaunum er ætlað að kynna og styðja við plötuútgáfu íslenskra listamanna og hljómsveita. Verðlaunin eru ekki bundin ákveðinni tónlistarstefnu og þeim fylgja engir undirflokkar. Alls hafa rúmlega áttatíu listamenn og hljómsveitir hlotið verðlaunin fyrir plötur sínar frá því verðlaunin voru fyrst veitt árið 2008, flestir snemma á ferli sínum.

gugusar með sín önnur verðlaun

Það er Aurora velgerðarsjóður sem stendur að Kraumsverðlaununum.

Kraumsverðlaunin 2022 hljóta

Final Boss Type ZERO - 1000 Cuts

gugusar - 12:48

KUSK - Skvaldur

Kvikindi - Ungfrú Ísland

Oh Mama - Hamraborg

Una Torfa – Flækt og týnd og einmana

Guðlaug Sóley Höskuldsdóttir, eða gugusar, er að hljóta sín önnur Kraumsverðlaun á ferlinum, en hún hlaut fyrst verðlaunin fyrir frumraun sína, Listen to This Twice, árið 2020. Þetta er í fyrsta sinn fjögur ár sem listamaður eða hljómsveit hlýtur sín önnur Kraumsverðlaun.

Aðeins fimm listamenn og hljómsveitir hafa áður hlotið Kraumverðlaunin í tvígang; Retro Stefson (Montaña, 2008) og Retro Stefson, 2012), Mammút (Karkari, 2008 og Komdu til mín svarta systir, 2013), Hjaltalín (Terminal, 2009 og Enter 4, 2012), Dj flugvél og geimskip (Glamúr í geimnum, 2013 og Nótt á hafsbotni, 2015) og Kælan Mikla (Kælan mikla, 2016 og Nótt eftir nótt, 2018)

Styðja við þróun og menningu

Kraumsverðlaunin 2022 eru valin af átta manna dómnefnd skipuð fólki með margvíslega reynslu af því að fjalla um, spila og vinna með íslenska tónlist í fjölmiðlum og á öðrum vettvangi. Dómnefndina í ár skipa; Árni Matthíasson (formaður), Arnar Eggert Thoroddsen, Helga Þórey Jónsdóttir, María Lilja Þrastardóttir, Óli Dóri, Rósa Birgitta Ísfeld, Trausti Júlíusson og Þorbjörg Roach Gunnarsdóttir.

Aðstandandi Kraumsverðlaunanna er Aurora velgerðarsjóður sem styður þróun og menningu hérlendis sem erlendis í gegnum margvísleg verkefni sem er ætlað að örva samfélög á sjálfbæran máta.

Meðal Kraumsverðlaunhafa fyrri ára má nefna Auður, ADHD, Agent Fresco, Amiina, Anna Þorvaldsdóttir, Anna Guðný Guðmundsdóttir, Ásgeir, Between Mountains, Bjarki, BSÍ, Cell7, Daníel Bjarnason, FM Belfast, GDRN, GKR, Grísalappalísa, Gunnar Andreas Kristinsson, Gyða Valtýsdóttir, Hafdís Bjarnadóttir, Helgi Hrafn Jónsson, Hildur Guðnadóttir, Hjaltalín, Hugi Guðmundsson, Ísafold kammersveit, JDFR, Kælan mikla, Lay Low, Mammút, Moses Hightower, Misþyrming, Ojba Rasta, Ólöf Arnalds, Retro Stefson, Samaris, Sin Fang, Skrattar, Sóley og fjölmargir fleiri.