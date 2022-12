Sonur Kalla Bjarna fetaði fótspor föður síns: „Þau sögðu að þetta væru örlög mín“

Jón Emil er frá Grindavík og hefur verið að syngja frá því hann man eftir sér. Aðspurður um af hverju hann ákvað að taka þátt sagði hann fjölskylduna hafa pínt hann í það.

Feðgarnir saman á góðri stundu. Stöð 2

„En samt ekki, af því að pabbi minn náttúrulega vann þetta,“ sagði Jón við dómarana sem voru hissa en tóku þá eftir því hvað þeir væru líkir. „Ég varð bara að fara í þetta, þau sögðu að þetta voru örlög mín.“

Með Jóni í för voru amma hans og afi, sem að sögn Jóns ólu hann upp frá ungum aldri. Hann kvaðst spenntur fyrir því að feta í fótspor föðurs síns.

„Ég lít upp til hans. Þegar ég var lítill var ég alltaf að horfa á einhver gömul vídeó af honum og syngja með og svoleiðis. Pabbi fékk alveg gæsahúð þegar hann frétti að ég væri að fara í Idol, hann var mjög spenntur,“ sagði Jón.

Kalli Bjarni gaf syni sínum góð ráð fyrir prufuna. „Rétt áður en þú byrjar [andaðu] inn um nefið og út um munninn. Og manstu, reset tempo þannig þú farir ekki af hratt. En vertu bara þú sjálfur og láttu geisla af þér,“ sagði hann.

Jón ákvað að taka lagið Ain't No Sunshine og spilaði með á gítar. Hann virtist þó ekki alveg nógu ánægður með flutninginn og benti á að þetta væri í fyrsta sinn sem hann söng fyrir framan einhvern með gítar. Dómararnir hvöttu hann þá til að taka annað lag og varð Fly Me to the Moon fyrir valinu.

Birgitta Haukdal tók vel í flutninginn og sagði Jón brjálæðislega sjarmerandi. „Ég er bara mjög skotin í þér,“ sagði Birgitta og skaut Jón inn að Páll Óskar hafi sagt hið sama við föður hans á sínum tíma. Skiptar skoðanir voru aftur á móti meðal hinna dómaranna.

„Mér fannst þetta bara fínt,“ sagði Herra Hnetusmjör. „Ég hef gaman að þér en þú ert ekki besti söngvari sem ég hef heyrt í,“ sagði Bríet en bætti þó við að hún vildi heyra meira. „Ég er til í að gefa þér meiri tíma þangað til að þú stekkur fram,“ sagði Daníel Ágúst sem sagði að lokum nei.

Hinir dómararnir sögðu aftur á móti já og komst Jón áfram og fagnaði með því að hringja í pabba sinn sem var líkt og við var að búast gríðarlega stoltur.