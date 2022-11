Tónlistin snýst um að vera lifandi núna!

Karma Brigade samanstendur af 5 ungu tónlistarfólki með stóra drauma.



Ferðalagið byrjaði allt í samspili í tónlistarskólanum Miðstöðinni eftir að hópurinn hittist þar og fór boltinn strax að rúlla.

Þann 4 Nóvember gaf hljómsveitin út fyrsta singúlinn ALIVE af plötunni These are the good old days. Sú plata á það sameiginlegt með þeirri fyrri að að innihalda stóran hljóðheim og vera samin, útsett og mixuð af meðlimum hljómsveitarinnar. ALIVE er nýtt upphaf í tónlistarlegum skilningi hljómsveitarinnar Meðlimir skynja það sterkt að tímabil sem þau upplifa nú munu þau seinna í lífinu tala um sem ‘’Gömlu góðu dagana’’ og tónlistin á henni snýst um að vera lifandi núna.



ALIVE er kraftmikið Pop-Rock lag sem gefur hlustendum hugmynd að af yfirgnæfandi tilfinningunni þegar staldrar við til að njóta augnabliksins hér og nú, að lifa í núinu og opna augu okkar fyrir því að við séum lifandi. Karma Brigade vann titillinn ,,hljómsveit fólksins’’ á Músíktilraunum árin 2018 og 2019 og vann jólalagakeppni Rásar 2 hér um árið. Síðan þá hefur hljómsveitin spilað víða á tónleikum hérlendis og erlendis svo sem í Danmörku og Þýskalandi.

Karma Brigade hugsar stórt og segir drauminn vera að ferðast og spila tónlistina sína fyrir heiminn, að gefa öðrum innblástur til að láta vaða og lifa í núinu. Söngur er í fyrirrúmi á plötunni en allir hljómsveitarmeðlimir taka þátt í honum og inniheldur platan bjartan og stóran hljóðheim. Við hvetjum ykkur til þess að hlusta á nýja lagið þeirra ALIVE og leyfa tónum þeirra tónlistar að ferðast innra með þér og taka þig hvert sem það vill.

Fylgstu með hljómsveitinni á samfélagsmiðlum þeirra og vertu með þeim fyrstu til að frétta af þeirra næstu útgáfum af plötunni þeirrra ásamt þeim tónleikum þar sem að þú getur fengið tækifæri á að upplifa bandið og þeirra krafta í allri sinni dýrð.

