Żółty alert pogodowy na północnym-zachodzie kraju

Na północnym-zachodzie kraju i w okręgu Strandir, obowiązuje żółte ostrzeżenie pogodowe. Alert ogłoszono ze względu na ulewne deszcze i silny porywisty wiatr. Mieszkańcy mogą spodziewać się podniesienia się poziomu wody w rzekach i istnieje zwiększone ryzyko osunięć ziemi i skał na tym obszarze.

Zgodnie z prognozami pogody podanymi na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego, w tym regionie gdzie ogłoszono żółty alert można spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem lub śniegu. Najgorsze warunki będą w górach i na wyżynach. Trudnych warunków do jazdy należy spodziewać się na drogach znajdujących się na przełęczach Öxnadalsheiði i Holtavörðuheiði. Kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

Na północy i północnym-zachodzie prognozy pogody przewidują wiatr, którego siła będzie wahać się od 8 do 13 m/s, miejscami porywy będą do 20 m/s. Przewidywane są także duże opady deszczu. Temperatura będzie wynosić od 2 do 10 stopni i najcieplej będzie na południowym wybrzeżu.