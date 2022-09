Ballettinn frá Kænugarði mætir með Hnotubrjótinn í Hörpu

Dansflokkurinn hefur verið á ferðalagi um Evrópu síðastliðna mánuði og haldið sýningar í Svíþjóð og Frakklandi. Dansflokkurinn var staddur í Frakklandi þegar stríðið braust út í Úkraínu í febrúar á þessu ári.

Aðaldansarar sýningarinnar eru þau Anastasia Gurska, aðaldansari hjá National Opera of Ukraine og Nicolai Gorodiskii, gesta aðaldansari hjá National Opera of Ukraine og fyrrum aðaldansari hjá Royal Theater of New Zealand og San Francisco Ballet. Listrænn stjórnandi er Alexander Gosachinsky en hann hlaut þjálfun hjá hljómsveitarstjóranum V.I. Fedoseev og hefur stýrt GosOrchestra frá árinu 2016.

Frá fyrri sýningu balletsins.

Hnotubrjóturinn er ein vinsælasta ballettsýning sögunnar og tónlist Tchaikovskys ein sú eftirminnilegasta af þeim ballettum sem samdir hafa verið. Miðasala hófst í dag en boðið verður upp á fjórar sýningar dagana 24., 25. og 26. nóvember. Börn 12 ára og yngri fá helmings afslátt.

,,Það er einstaklega ánægjulegt að geta nú aftur eftir þriggja ára hlé boðið upp á töfrandi ballettsýningar í Eldborg. Úkraínski ballettflokkurinn Kyiv Grand Ballet er skipaður mörgum af skærustu stjörnum ballettsviðsins þar í landi og eru þessar sýningar liður í áframhaldandi stuðningi Hörpu við úkraínska listamenn á þessum erfiðu tímum í heimalandi þeirra. Hnotubrjóturinn er svo hið fullkomna verk fyrir alla fjölskylduna í upphafi aðventu en við veitum ríflegan afslátt af miðaverði fyrir börn,“ segir Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu.