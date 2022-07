Miss Universe Iceland: Stoltust af því hvaða manneskja hún er í dag

Miss Universe Iceland keppnin verður haldin í sjöunda sinn þann 24. ágúst í Gamla bíó. Keppendur í ár eru sautján talsins og ætla lesendur Vísis að fá að kynnast stúlkunum sem keppast um titilinn betur.

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni?

Ég fylgdist með Ungfrú Ísland þegar ég var yngri þar sem mágkona mín keppti eitt árið og fékk þá mikinn áhuga á því að fylgjast með fegurðarsamkeppnum, horfði líka mikið á Victoria's Secret Fashion Show.

Hvað ert þú búin að læra í ferlinu?

Ég hef lært það að það tekur mikla hugrekki og vinnu að keppa og að maður eignast vinkonur til lífstíðar. Þetta eykur sjálfsöryggið mjög mikið og þessi reynsla á eftir að fylgja mér út ævina.

Hvað borðar þú í morgunmat?

Þegar ég borða morgunmat, sem er ekki alltaf, fæ ég mér oftast ávexti og grænmeti eða jógúrt.

Hver er uppáhalds maturinn þinn?

Framandi sjávarfang, t.d humar, skelfiskur og kolkrabbi. Er alltaf til í að smakka framandi mat.

Hvað ertu að hlusta á?

The less I know the better með Tame Impala.

Hver er uppáhalds bókin þín?

Fólkið í blokkinni eftir Ólaf Hauk Símonarson.

Hver er þín fyrirmynd í lífinu?

Mín helsta fyrirmynd er mamma mín.

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Basshunter.

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Þegar ég ætlaði að senda vinkonum mínum skilaboð um gæjann sem ég var hrifin af í 8. bekk en sendi honum það óvart.

Hverju ertu stoltust af?

Ég er stoltust yfir því hvaða manneskja ég er í dag, ég er svo heppin að hafa gott fólk í kringum mig sem hjálpuðu mér að sigrast á mínum innri djöflum og verða ný manneskja.

Hver er þinn helsti ótti?

Ég held að minn helsti ótti sé að missa manneskju sem er mér mikilvægust.

Arnór Trausti

Hvar sérðu þig eftir fimm ár?

Vonandi búin að mennta mig, með góða vinnu og vonandi flutt eitthvert út þar sem er friðsælt.

Hvaða lag tekur þú í karókí?

Í útilegu - Þú og ég.