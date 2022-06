Bað kærastans á Elton John tónleikum: „Besta kvöld lífs míns “

Orri Einarsson og Soffía Lena fóru tvö saman á tónleika Elton John um helgina en Orri er sjálfur mikill aðdáandi söngvarans. Tónleikarnir verða parinu sannarlega eftirminnilegir en á miðjum tónleikum fór Soffía niður á hné og bað kærastans.

Og hann sagði.... JÁ!

Orri segist alveg hafa verið grunlaus en eftir á að hyggja hafi hann munað eftir því að Soffía hafi alltaf verið að spyrja hvenær lagið Nikita kæmi, en það er uppáhaldslag Orra.

„Svo kom lagið ekki og hún var orðin svo spennt að hún henti sér bara í þetta. Ég fór eiginlega alveg í black-out þetta var svo magnað moment.“

Aðspurður hvort að hann muni hvaða lag hafi verið undir bónorðinu segist hann muna eftir að hafa heyrt lagið Don't let the Sun go Down on Me.

Parið deildi hjartnæmu myndbandi af bónorðinu á Tiktok sem hægt er að sjá hér fyrir neðan.

Ekki komin með para-tattú

Orri starfar sem hönnuður og Soffía sem húðflúrari en þó segir Orri þau enn ekki vera komin með para-tattú.

Það er aldrei að vita samt, en við erum allavega með eins tattú af hundinum okkar!

Orri segist snortinn hversu vel Soffía var búin að undirbúa bónorðið en áður en haldið var til Mílanó hafði hún farið og beðið foreldra Orra um hönd hans. Að sjálfsögðu var hún líka tilbúin með hring handa unnustanum.

Já hún var með hring sem var reyndar alltof lítill en ég var svo spenntur að vera með hann að ég tróð honum bara á mig. Fingurinn var svo orðinn blár og bólginn svo að ég þurfti að ná honum af,

segir Orri og hlær.

Parið hefur verið saman í um eitt og hálft ár og segist Orri gjörsamlega vera í skýjunum með óvænt bónorð helgarinnar. Aðsend

Makamál óska hinu nýtrúlofaða pari innilega til hamingju með ástina og lífið.