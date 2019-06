Hvað syngur Bryndís Alexandersdóttir?

Bryndís Alexandersdóttir er fjögurra barna móðir og vinnur sem deildarstjóri hjá Valitor. Bryndís er mikill lífskúnstner og veitt fátt skemmtilegra en að ferðast um heiminn, lifa og njóta.

Makamál fengu Bryndísi í smá spjall þar sem hún svarar spurningum okkar í lagatitlum.



Athugið að allir lagatitlar eru feitletraðir og hægt er að nálgast Spotify playlista með öllum lögunum neðst í greininni.

Heyrum aðeins hvað syngur í Bryndísi.





1. Hver er Bryndís Alexandersdóttir?

My style is freaky. En innst inni er ég samt Easy Lover.



2. Hvað er ást?

I don't know what love is. Eða jú, það er auðvitað bara Unchanged melody.

Tilbrigði við fegurð. Algjört CPR og Wild horses.



3. Hvað heillar þig upp úr skónum?

Honesty og Don't pretend.



4. Hjúskaparstaðan þín?

Voða mikið bara Wake up alone þessa dagana og I like it.



5. Hvernig er drauma makinn þinn?

Helst ekki Famous. Miklu frekar Love man með þennan Ex-factor.







6. Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir?

Biking og Something new.



7. Framtíðardraumur?

Er draumurinn ekki alltaf 10,000 hours?



8. Hvernig myndir þú lýsa sjálfri þér?

Wow, erfið spurning. The king of wishful thinking. En samt Harder than you think.



9. Áttu eitthvað lífsmottó?

Anything can happen.



10. Hvað er ástarsorg?

Fyrst er þetta svolítið svona All I ask en svo bara Let it go.



11. Í hvernig skapi ertu núna?

Smá Dejavo en samt Nunwrong.



12. Kynhneigð?

Hooked on chili.



13. Ef þú þyrftir að hætta með einhverjum með því að senda lag?

Aint that a kick in the head.



14. Ef gaur vill þig ekki?

Straight for the knife.



15. Uppáhaldsstaður?

Svo sem enginn einn staður í heiminum frekar en annar, bara þar sem er gott Garden Party.





Makamál þakka Bryndísi kærlega fyrir spjallið og fyrir þá sem viljið fylgjast með komandi ævintýrum hjá þessari ævintýrasæknu framakonu þá er Instagram prófílinn hennar hér.