Svona verður uppröðunin á lokakvöldi Eurovision

Hér fyrir neðan má sjá uppröðunina á lokakeppninni Eurovision laugardagskvöldið 14. maí. Við verðum auðvitað með beina textalýsingu frá Tórínó.

1. Tékkland - We Are Domi - Lights Off

2. Rúmenía - WRS - Llámame

3. Portúgal - MARO - 'saudade, saudade'

4. Finnland - The Rasmus Jezebel

5. Sviss - Marius Bear - Boys Do Cry

6. Frakkland - Alvan and Ahez - Fulenn

7. Noregur - Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

8. Armenía - Rosa Linn - Snap

9. Italía - Mahmood & Blanco - Brividi

10. Spánn - Chanel - SloMo

11. Holland - S10 - De Diepte

12. Úkraína - Kalush Orchestra - Stefania

13. Germany - Malik Harris - 'Rockstars'

14. Litháen - Monika Liu - Sentimentai

15. Aserbaísjan - Nadir Rustamli - Fade to Black

16. Belgía - Jérémie Makiese - Miss You

17. Grikkland - Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

18. Ísland - Systur - Með hækkandi sól

19. Moldóvía - Zdob și Zdub & Fraţii Advahov - Trenuleţul

20. Svíþjóð - Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

21. Ástralía - Sheldon Riley - Not The Same

22. Bretland - Sam Ryder - Spaceman

23. Pólland - Ochman - River

24. Serbía - Konstrakta - In Corpore Sano

25. Eistland - Stefan - Hope