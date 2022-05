Sklep Brynja wystawiony na sprzedaż

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych sklepów w sercu Reykjaviku, Brynja, został wystawiony na sprzedaż. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że znajdujący się przy ulicy Laugavegur 29, sklep Brynja szuka nowych właścicieli. Obecny właściciel sklepu ma nadzieję, że po sprzedaży sklep będzie nadal prosperował.

Sklep Brynja znajduje się w tym samym miejscu od 1929 roku. Właściciel Brynjólfur H. Björnsson pracuje tam już 60 lat. Rozpoczął pracę w sklepie kiedy skończył 20 lat.

„Od ludzi, którzy przychodzą do sklepu słyszę, że sklep nie może zniknąć” powiedział Brynjólfur w rozmowie z dziennikarzami. On sam chce aby nowi właściciele kontynuowali działalność sklepu.

Brynjólfur mówi, że cena jest nadal niejasna, ale podatki od nieruchomości gwałtownie wzrosły od czasu przejęcia firmy w 1993 roku.

Brynja to dość mały sklep w porównaniu do innych sklepów z artykułami metalowymi na Islandii, a dostępność nie jest najlepsza dla tych, którzy przyjeżdżają samochodem. Na Laugavegur nie ma wystarczającej liczby miejsc parkingowych i trudno jest dostać się do sklepu, chyba że na piechotę.

„Nie jesteśmy z tego zadowoleni. Zabrano nam miejsca parkingowe i żadne z nich nie zostały zastąpione. Potem zamknięto ulicę, zmieniono kierunek jazdy, którego oczywiście nikt nie rozumiał i nadal jeszcze nikt nie rozumie” – mówi Brynjólfur.

Jednak sklep Brynja jest prawdziwą perełką w sercu stolicy Islandii. Można śmiało powiedzieć, że jest jednym z najstarszych sklepów, które jeszcze się utrzymały na ulicy Laugavegur, która od wielu lat zmienia się w deptak ze sklepami, które są głównie dla turystów.