Fjarðabyggð hefur vaxið af miklum krafti í kjölfar atvinnuuppbyggingar. Íbúum fjölgað ört síðustu 15 ár og enn fjölgar. Mikil fjöldi íbúa á uppruna sinn að rekja til annarra landshluta eða landa. Samkvæmt tölum Hagstofunnar eru um 850 íbúar Fjarðabyggðar með erlent ríkisfang. Fjöldi íbúa hefur sest að og gert samfélagið blómlegra og látið hjól atvinnulífsins snúast.

Mikilvægt að samfélagið taki vel á móti nýjum íbúum og þeim sem hafa sest að en ekki enn fest rætur. Mannauðurinn er til staðar en sem virkja þarf betur . Við sem sveitarfélag þurfum að vígja nýja íbúa í samfélagið, veita þeim fræðslu um það og þá þjónustu sem er í boði.

Lykill að Fjarðabyggð

Fyrir rúmum 10 árum var Fjarðabyggð í samstarfsverkefni við Rauða Krossinn sem bar heitið „Lykill að Fjarðabyggð“. Verkefni sneri að því að bjóða nýja íbúa velkomna, veita þeim þjónustu og upplýsingar. Gengið var í hús með lykillinn og bankað upp á hjá þeim. Þetta gaf góða raun og full ástæða er til að endurvekja verkefnið í nýjum búningi.

Skylda okkar er að bjóða nýja íbúa velkomna og eins þá sem hafa fjárfest í okkar samfélagi með búsetu. Mikilvægt er að veita þeim þjónustu og upplýsingar á sem flestum tungumálum og innleiða þá betur í okkar samfélag. Þannig fáum við öll notið mannauðs sem býr í Fjarðabyggð, krafturinn er svo sannanlega til staðar.

Kjósum betri Fjarðabyggð, kjósum Sjálfstæðisflokkinn í Fjarðabyggð.

Höfundar eru frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í sveitastjórnarkosningum í Fjarðabyggð.

Zmobilizujmy zasoby ludzkie w Fjarðabyggð

Fjarðabyggð mocno się rozwinęło dzięki rozwojowi gospodarczemu. Populacja wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat i nadal rośnie. Duża liczba mieszkańców pochodzi z innych części kraju lub zagranicy. Według islandzkiego urzędu statystycznego około 850 mieszkańców Fjarðabyggð posiada obce obywatelstwo. Wielu ludzi osiedliło się, co spowodowało rozkwit społeczeny i pozwoliło kręcić się kołom gospodarki.

Ważne jest, aby społeczność przyjmowała nowych mieszkańców oraz tych, którzy się osiedlili, ale jeszcze nie zapuscili korzeni. Zasoby ludzkie są dostępne, ale należy je lepiej zmobilizować. Jako gmina musimy zaangażować nowych mieszkańców i zapewnić im edukację na temat naszej społecznosci i dostępnych w niej usług.

Klucz do Fjarðabyggð

Nieco ponad 10 lat temu Fjarðabyggð brał udział we wspólnym projekcie wraz z Czerwonym Krzyżem zatytułowanym „Klucz do Fjarðabyggð”. Projekt miał na celu powitanie nowych mieszkańców, zapewnienie im usług i informacji. Chodzono od domu do domu z kluczem i odwiedzano mieszkanców. Dało to dobre rezultaty i pełny powód do wznowienia projektu w nowej odsłonie.

Naszym obowiązkiem jest powitanie nowych mieszkańców, jak również tych, którzy zainwestowali w naszą społeczność poprzez rezydencję. Ważne jest, aby dostarczono im dostep do usług i informacji w jak największej liczbie języków , co pozwoli im na szybszą integracje z naszym społeczeństwem. W ten sposób wszyscy możemy cieszyć się wszelkimi zasobami , które oferuje nam Fjarðabyggð, gdzie mozliwosci są wyraznie dostepne.

Zagłosujmy na lepsze Fjarðabyggð, zagłosujmy na Partię Niepodległości w Fjarðabyggð.

Autorami są kandydaci Partii Niepodległości w wyborach samorządowych w Fjarðabyggð.