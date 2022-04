Amerykański turysta zmarł pod lawiną

Wczoraj wieczorem w Svarfaðardal, koło Dalvíku na północy Islandii, zeszła lawina, która porwała trzech turystów.

Wszyscy pochodzili ze Stanów Zjednoczonych i urodzeni byli w 1988 roku. Dwóch mężczyzn zostało poważnie rannych a trzeci zmarł na miejscu. W akcji ratunkowej wzięło udział około 130 ratowników z miejscowości Dalvík, Siglufjörður i Akureyri. Na miejsce akcji wezwano także śmigłowiec straży przybrzeżnej.

Dwóch rannych turystów przewieziono do szpitala w Akureyri, a jeden z nich został przetransportowany do Landspítali. Nie jest jeszcze wiadomo w jakim stanie jest przewieziony do stolicy turysta.

Według informacji podanych przez policję, wszyscy byli doświadczonymi wspinaczami górskimi i byli dobrze przygotowani do wędrówki. Policja poinformowała także, że zmarły turysta nie był z nikim związany i nie miał dzieci.

Islandzkie władze współpracują z ambasadą USA w celu znalezienia członków rodziny trzech podróżników.