Vísar í persónu Tove Jansson úr Múmínálfunum

Snorkstelpan er ástarlag og hefur draumkenndan hljóðheim, en titill þess vísar í samnefnda persónu Tove Jansson úr Múmínálfunum. Flytjendur lagsins eru hljómsveitin Milkhouse en hana skipa Andrés Þór Þorvarðarson, Auðunn Orri Sigurvinsson, Katrín Helga Ólafsdóttir, Sævar Andri Sigurðarson og Victor Karl Magnússon.Blástur Leikararnir Birgitta Björg Guðmundsdóttir og Þórður Hallgrímsson (á trompet), Þórunn Eir Pétursdóttir (á horn), Breki Sigurðarson (á túbú), Steinn Völundur (á básúnu), Ásdís Birta Guðnadóttir (á klarinett) og Kristín Ýr Jónsdóttir (á flautu) spila einnig inn á lagið. Lagið verður aðgengilegt á streymisveitunni Spotify á morgun, föstudaginn 1. apríl en í gær kom út handteiknað tónlistarmyndband sem Katrín Helga Ólafsdóttir (K.óla) gerði við lagið Snorkstelpan.

Hljómsveitin Milkhouse var stofnuð árið 2012 þegar meðlimir hennar kynntust í Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 16 ára gömul. Árið 2015 gaf hún út EP plötuna „Baratís í Paradís” sem var valin plata vikunnar á Rás 2 sumarið 2016. Árið 2017 gaf Milkhouse út LP plötuna Painted Mirrors og hélt útgáfutónleika í Iðnó með strengjasveit. Báðar plötur hljómsveitarinnar hafa hlotið góða dóma í innlendum og erlendum fjölmiðlum. Milkhouse var valin hljómsveit fólksins á Músíktilraunum 2014 og spilaði á alþjóðlegri listahátíð í Lettlandi árið 2016 sem fulltrúi Hins Hússins. Milkhouse hefur gefið út fjögur tónlistarmyndbönd: Hunang (2014), Gleymérei (2016) Say My Name (2017), og Dagdraumar vol. 7 (2021) sem voru unnin í nánu samstarfi við leikstjóra og framleiðendur.

Meðlimir Milkhouse hafa einnig tekið þátt í öðrum tónlistarverkefnum síðast liðin ár og starfað í hljómsveitunum K.óla, Skoffín, bagdad brothers, Óla Kram, o.fl. sem eiga það allar sameiginlegt að vera innan listasamlagsins post-dreifing.