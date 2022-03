Pierwsza Dama Islandii spotka się z Jill Biden

Pierwsza Dama Eliza Reid przebywa obecnie w stolicy USA, Waszyngtonie, gdzie weźmie udział w prywatnym spotkaniu z Pierwszą Damą USA Jill Biden. Spotkanie zostało zaplanowane w Białym Domu.

W komunikacie z Kancelarii Prezydenta Islandii czytamy, że okazją do spotkania jest szczególne wydarzenie związane z amerykańskim dniem równości wynagrodzeń, podczas którego zwraca się uwagę na działania mające na celu zlikwidowanie nieskorygowanej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Jeszcze w tym tygodniu Pierwsza Dama weźmie udział w prezentacji Taste of Iceland/Smak Islandii, która odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 17-20 marca.

Taste of Iceland to coroczne wydarzenie, które odbywa się w Ameryce Północnej i jest poświęcone kulturze islandzkiej. Dzięki degustacji potraw, pokazom filmowym, koncertom i nie tylko, uczestnicy mają okazję poznać kulturę, sztukę oraz doświadczyć tego jak smakuje Islandia.

W tym roku festiwal Taste of Iceland jest zaplanowany w kilku miastach w USA. W dniach 7-10 kwietnia odbędzie się w Bostonie, od 12 do 15 maja będzie w Denver, Kolorado, od 1 do 4 września w Chicago, a od 22 do 27 września w Toronto w Kanadzie. Kolejnym miastem, w którym ma odbyć się festiwal jest Seattle, a data wydarzenia zostanie podana później.