Efling zawiesza strajki na czas trwania negocjacji

Przywódcy związków zawodowych Efling i Konfederacji Pracodawców SA, zebrali się dziś rano z pozytywnym nastawieniem do negocjacji. Prezes związków Efling powiedziała, że działania jakie podjęły związki zaczynają przynosić rezultaty.

Wczoraj, tuż przed dziewiątą wieczorem doszło do porozumienia między zwaśnionymi stronami, że strajki zostaną przesunięte do północy w niedzielę, jak również w sprawie podstaw negocjacji w sprawie układu zbiorowego.

Ástráður Haraldsson, wyznaczony na mediatora państwowego, zdecydował również, że rozmowy odbędą się bez ingerencji mediów w trakcie spotkania.

„Moja sugestia jest taka, żebyśmy spróbowali dziś zrobić jak najwięcej, to będzie dość napięty dzień. Będziemy pracować, ale nie za długo, żebyśmy mieli energię, by jutro zacząć o podobnej godzinie i mieć kolejny dobry dzień. W niedzielę spodziewam się, że pójdziemy dalej, będziemy pracować dopóki czas się nie skończy” mówił Ástráður Haraldsson.

Przyznał także, że ma nadzieję, że te trzy dni wystarczą na ukończenie tego projektu.

Ástráður dodał, że pomimo tego, iż media zostaną odsunięte od działań jakie są prowadzone podczas negocjacji, pod koniec dnia wszyscy otrzymają raport dotyczący tego co się wydarzyło w czasie spotkania i jak wygląda sytuacja.

Rozmowy, które się dziś rozpoczęły mają planowo trwać trzy dni i zgodnie z wypowiedzią prezes związków Efling, wszystkie strony przybyły na to spotkanie po to by znaleźć rozwiązanie i wszyscy są chętni do negocjacji. Wszyscy mają nadzieję, że w tym czasie zostanie osiągnięte porozumienie i podpisany zostanie układ zbiorowy.

Sólveig Anna powiedziała swoim ludziom i mediom, że podejmowane działania przyniosą związkowi sukces.

„Oczywiście wiele się wydarzyło. My w komitecie negocjacyjnym wykazaliśmy się wielką determinacją i solidarnością. Potem rozpoczął się strajk członków Efling. Dzięki temu i kilku innym działaniom dotarliśmy tutaj i rozpoczynamy prawdziwe negocjacje, to jest to czego Efling zawsze chciał” powiedziała Sólveig Anna tuż przed rozpoczęciem dzisiejszego porannego spotkania.

Eyjólfur Árni Rafnsson, przewodniczący SA, powiedział, że rozpoczyna te spotkania negocjacyjne w dobrym nastroju i że jego komitet negocjacyjny zamierza włożyć w tą pracę całą energię, jaką posiada. Przełożenie strajków bardzo pomogło.