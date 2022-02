Vítaverðar hvatir á bak við brot gegn fyrrverandi eiginkonu

Dæmi um skilaboð karlmannsins:

Tölvupóstur frá 13. mars kl. 06:41



Efnislína: „Re: […] A“



Texti: „The […] porn actress that works […]. Are the parent ok with this.? The […] porn actress that works […]. Are the parent ok with this.?“



Viðhengi: 98 ljósmyndir.



Fjöldi viðtakenda: 33

Innlegg í Facebook-hóp í mars 2019:





„Ok. Klám sem finnst á netinu er klám og öllum sýnilegt. A. Sem vinnur nú með börnum í […] var að selja af sér klám á netinu og það er ekki við mig að sakast að konan gerði þetta. Það er hins vegar skrýtið og furðulegt að ríða banana og éta hann svo.“ og í framhaldinu sett inn athugsemdir við innlegg sitt, m.a. kynferðislega ljósmynd af A sem var til þess fallin að særa blygðunarsemi hennar og einnig skrifað „Bara vona innilega að börnin ykkar eru ekki […]“.

Skilaboð á Viber í janúar 2019



a. „Farðu og dreptu þig“



b. „Rotta“



c. „Ógeðslegasta mamma heims“



d. „Filipseysk mella hefur meiri móðurást.“



e. sent 2 kynferðislegar myndir af A, þá fyrri með textanum „Just looks like some kind of fetish“ og „Masturbating with a huge cucumber“ og þá síðari með textanum „Why you want such things on public“



f. „you did porn action for money“

Skilaboð á Messenger í desember 2018 og janúar 2019



a. „You really are a fucked up bitch“



b. „You are the stickiest shit ever to walk alive“



c. „Imagine if you where traveling some where alone and then someone raped you a new asshole.“



d. „You stink so much it makes me sick“



e. „If your brain was not apparently totally burned and evil.“



f. „Now go kill your self“

Skilaboð á SMS í nóvember 2017-janúar 2019





a. 3. nóvember 2017: „U r such a piece of stupid shit. Now i have to spend 5000 that could be yours. And you dont even drink.“



b. 3. nóvember 2017: „Fuck you. And try to use your little brain“



c. 29. nóvember 2017: „Djofull ertu geðveik rotta“.



d. 29. nóvember 2017: „Rottastu oni næsta mandarinukassa“



e. 1. janúar 2019: „As his mother you have failed him. During his stay in […]. Regarding him and his father. And today same thing. You fail.“



f. 8. janúar 2019: „Stupid bitch“



g. 8. janúar 2019: „It would be if you stupid ass could do one thing right for your child.“



h. 8. janúar 2019: „Undirförull lygari“



i. 9. janúar 2019: „Drullastu úr landi ógeðslega tík“



j. 9. janúar 2019: „Tikarbörn. Þið hafið þetta á samviskunni.“



k. 12. janúar 2019: „Your a really disturbed mother.“



l. 13. janúar 2019: „You and your stinky ass will meet C when I‘m sure you did not plan kidnapping him“

Ummæli í símtölu í janúar og febrúar 2019





a. 5. janúar: „Hvern djöfulinn á ég að gera þar með svona viðbjóð eins og þig?“



b. 8. janúar: „Fuck you, you fucking bitch.“ og „go fuck yourself“



c. 8. janúar: „You are really stupid.“ og „you are so fucking stupid“



d. 23. janúar: „Gerir þú þér einhverja grein fyrir því hverslags ógeð þú ert?“, „Þú ert alveg snælduvitlaus“, „Þú ert svo fucked up“, „Já, nei, A, þú ert alveg helsteikt“, „Þú ert bara illgjörn“ og „Þú ert svo mikið idjót“.



e. 27. janúar: „fíflið þitt“, „þú ert meira bara fíflið bara skilurðu“ og „Þú lætur eins og vanþroska gerpi allan tímann“



f. 1. febrúar: „þú ert svo heimsk kerling, skilurðu og vitlaus.“, „Allt sem þú tuðar og tautar um er svo vitlaust og heimskt A“, „Þú ert alveg æpandi vitlaus, æpandi vitlaus“, „hættu að láta eins og fáviti“, „fokkaðu þér“ og „jú, þú ert fífl og þú ert pjúra ógeð.“



g. 1. febrúar: „Þú ert það ógeðslegasta sem ég veit í heiminum, þú ert ömurleg manneskja“, „Þú ert skítur skilurðu“, „Þú lætur eins og fokking fífl“, „ég vill ekki að minn […] líði skort, ha en meðan þú lætur eins og fokking apaköttur skilurðu“.