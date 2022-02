Tragiczny finał poszukiwań zaginionego samolotu

W niedzielę w nocy, w jeziorze Þingvallavatn nurkowie islandzkiej straży przybrzeżnej znaleźli cztery ciała, należące do pasażerów i pilota zaginionego samolotu.

Poszukiwania samolotu trwały od czwartku, kiedy to zgłoszono jego nagłe zaginięcie. Samolot wystartował z lotniska w czwartek rano, a w południe utracono wszelki kontakt z pilotem. Natychmiast rozpoczęto intensywne poszukiwania, w których brały udział ekipy ratowników, policja i islandzka straż przybrzeżna. Łącznie w akcji wzięło udział około 500 osób. W dalsze poszukiwania zaangażowano helikopter i nurków.

Wrak samolotu znaleziono w sobotę na dnie jeziora, około 800 metrów od brzegu i na głębokości około 48 metrów. Na dalsze poszukiwania wysłano łódź podwodną, która przeszukała obszar wokół wraku i odnalazła ciała zaginionych.

Niestety bardzo trudne warunki pogodowe nie pozwoliły na prowadzenie dalszej akcji. Dlatego wydobycie ciał zostało przełożone do czasu poprawy pogody.

Wszyscy turyści byli związani z tą samą firmą

Jak informuje agencja prasowa pasażerami samolotu byli turyści w wieku od 22 do 32 lat i ich ciała znaleziono na dnie jeziora. Wygląda na to, że podróżni wybrali się na lot widokowy z islandzkim pilotem Haraldurem Diego, co było zorganizowane przez belgijską firmę odzieżową Suspicious Antwerp.

Najmłodszym był 22-letni amerykański skateboardzista Josh Neuman, na pokładzie znajdowała się również 32-letnia influencerka z Belgii, Nicola Bellavia, oraz 27-letni projektant mody z Holandii, Tim Alings.

Ich ciała zostały znalezione w niedzielę, na głębokości około 37 metrów w jeziorze Þingvellir za pomocą łodzi podwodnej. Wszyscy znajdowali się około 300 metrów od miejsca, w którym znaleziono wrak samolotu.

„Nurkowanie na tej głębokości jest ryzykowne, a po zakończeniu przygotowań pogoda była tak zła, że ​​wstrzymaliśmy wszystkie operacje” – powiedział Oddur Árnason, szef policji z południa kraju.

Próba wydobycia ciał zostanie podjęta tak szybko jak tylko pozwoli na to pogoda.

„Naszym celem jest wyruszenie w czwartek lub piątek. Zapowiadane jest okno pogodowe... pogoda ma się uspokoić w środę wieczorem. Priorytetem jest wydobycie zmarłych i jeśli wcześniej pojawi się okno pogodowe, wówczas z tego skorzystamy, ale nie stanie się to do czasu aż zostanie zapewnione bezpieczeństwo nurków i innych zaangażowanych w akcję osób” – powiedział Oddur.