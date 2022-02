Lífið á Vísi kynnir frumsýningu á tónlistarmyndbandi Haffa Haff: „Þetta er nokkurs konar ástarbréf til Íslands“

Hér má sjá myndbandið:

Lagið er samið af Sigurði Ásgeiri Árnasyni, framkvæmdastjóra OverTune og forsprakka hljómsveitarinnar Ultra Mega Technobandsins Stefán, sem gerði það gott fyrir um áratugi síðan. Haffi Haff sér um flutning lagsins og er glaður að vera að taka þátt í ár. Hann hefur mikla ástríðu fyrir Eurovision og kom með stormi inn á sjónarsvið landans með þátttöku sinni í Söngvakeppninni árið 2008. Þar flutti hann lagið The Wiggle Wiggle Song sem var samið af góðri vinkonu Haffa, tónlistarkonunni Svölu Björgvins.

Heillaðist strax af Eurovision

Hann er fæddur í Seattle og flutti til Íslands árið 2005 en foreldrar hans eru bæði íslensk. Hann tók fljótt eftir hve mikla ástríðu Íslendingar hafa fyrir þessari keppni og hve mikil stemning skapast í kringum hana. Hann segist hafa heillast strax af Eurovision og hugsjóninni sem liggur þar að baki.

„Ég trúi á ástina. Ég trúi á fá annan séns. Ég trúi á svo margt. Það eru komin fjórtán ár síðan ég tók fyrst þátt í söngvakeppninni. Þátttaka mín þar var í raun í þriðja skipti sem ég steig á svið og í annað skipti að syngja fyrir framan fólk,“ segir Haffi.

Hann segist í raun ekki hafa alveg verið undirbúinn undir þann pakka en hann hafi verið staðráðinn í að gera sitt besta.

„Ég lít á það sem mikla blessun að hafa fengið að koma fram og vera í tónlist öll þessi ár. Þetta hefur verið mjög lærdómsríkt og gaman hvað það hefur gengið vel, þrátt fyrir að það geti stundum verið flókið.

Það stærsta er bara að gefast einfaldlega ekki upp og fylgja eigin hugsjónum. Og hér er ég í dag,“

segir Haffi og hlær.

Glamúr og gleði prump

Haffi segi það verið draumi líkast að fá að skemmta Íslendingum og það með mörgum af hans uppáhalds tónlistarmönnum.

„Og svo elska ég bara Eurovision, spurðu bara mömmu mína. Satt best að segja þá myndi ég vilja að öll lögin gætu unnið. Það mætti þannig að orði komast að ég hafi verið að undirbúa mig fyrir þátttöku í keppninni frá 5 ára aldri. Samfestingar, kjólar og skikkjur. Glamúr, algjör Eurovision stíll og fá alla með. Ef það er eitthvað sem ég hef lært frá „legendinu“ Páli Óskari hvað varðar Eurovision þá er það „Go big, eða taktu allavega sófa og fallega íslenskar konur með á sviðið.“

Haffi lýsir laginu sem þriggja mínútna sprengju af húmor, fallegum pælingum og dansi. Það hefur vakið athygli í fjölmiðlum að í laginu tekur Haffi sig til og gefur hlustendum skothelda uppskrift af hummus.

„Lagið er grípandi. Ég er ekki að taka mig of alvarlega. Þetta snýst um að hafa gaman. Ég hef sagt sjálfur að það sá nánast dásamlega pirrandi, en á góðan hátt.

Mann langar bara að brosa og dilla sér, prumpa af gleði,“

segir hann og skellihlær.

Gía gælunafn yfir Fagradalsfjall

Lagið er undir arabískum áhrifum og segir Haffi góða ástæðu fyrir því.

„Arabísk tónlist er einfaldlega frábær. Ég vona að sem flestir fíli lagið og að það komi fólki í gírinn. Steinar Jónsson pródúseraði lagið af einstakri snilld. Hann kom með hljóm sem fólk er kannski ekki að búast við frá framlagi Íslands, komi til þess að við sigrum. En mér finnst það líka mjög skemmtilegt.“

„Lagið var upphaflega skrifað á ensku, en íslenska útgáfan heitir Gía. Gía er gælunafnið sem ég og vinir mínir nota yfir Fagradalsfjall. Lagið varð til með hjálp margra góða vina. Þetta er nokkurs konar ástarbréf til Íslands, hversu eintök og kúl menningin er. Þetta sést vel í myndbandinu. Svo er margt óvænt og skemmtilegt í því sem fólk verður að fylgjast vel með til að taka eftir.“

Haffi segir að fólk geti svo sannarlega tekið þátt í stuðinu. „Og vonandi gera sem flestir það og finnst það ótrúlega gaman. Ólafur Torfason leikstýrir myndbandinu og tekur upp, hann er svo frábær.

Honum tókst einhvern veginn algjörlega að láta sýn mína verða að veruleika, á sveitabænum hans Skarði á Sauðárkróki.

Sigurður Ásgeir samdi lagið og kom með hugmyndina að því. Hann er einn af mínum uppáhalds lagahöfundum og það hefur verið magnað að vinna með honum. Hann er þolinmóður og semur grípandi og góða tónlist. Ég vona að ég vinni meira með honum og Steinari í framtíðinni og að við gefum út lögin sem við höfum unnið saman í gegnum tíðina.“

Haffi segir einn af hápunktum tónlistar ferilsins hafi verið að gefa út lagið That Old Song með Eyjólfi Kristjánssyni, betur þekktur sem Eyfi.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=EAxfunBTxqw">watch on YouTube</a>

„Ég vona innilega að ég fái að vinna meira með Eyfa í framtíðinni . Það myndband var einnig gert af Ólafi Torfasyni, við vinnum mjög vel saman. Vonandi slær þetta myndband í gegn, sérstaklega þar sem besta vinkona mín er í því. Þú veist hver þú ert ef þú ert að lesa. Love you, Skloob.“

Haffi hefur mikinn metnað fyrir keppninni en ætlar líka að njóta þess að taka þátt, taka sig ekki of alvarlega og hafa gaman.

„Það mikilvægasta af öllu, eins og Rupaul segir alltaf „Everybody say LOVE! Everybody say LOVE!“ Það væri æðislegt að fá tækifæri að keppa fyrir Íslands hönd. This one is for you, elskurnar.“