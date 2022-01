Soffía Björg sendir frá sér Last Ride

Tónlistarkonan Soffía Björg var að senda frá sér lagið Last Ride sem er tekið af plötunni The Company You Keep sem kom út í október síðastliðinn.

Soffía Björg er ein fremsta tónlistarkona landsins og hefur komið víða við en hún gaf út sína fyrstu sóló plötu árið 2017 sem ber einfaldlega heitið Soffía Björg. Last Ride er virkilega flott lag og er hljóðheimurinn óaðfinnanlegur. Seiðandi, framúrstefnulegt og furðulega grípandi er það fyrsta sem kemur upp í hugann við fyrstu hlustun. Hlustaðu á The Company You Keep HÉR. Hér fyrir neðan má hlýða á lagið og mælum við með að skella á play.