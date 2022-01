Íslensk öfgasamtök svipta af sér hulunni

Eflaust velta margir fyrir sér hvaða samtök þetta séu og hvort þau séu til í raun og veru. Svo er ekki þar sem myndbandið tilheyrir hönnunarverkefni hjá listamanninum Loga Pedro Stefánssyni.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=W7vCFfv3qpM">watch on YouTube</a>

Logi Pedro stundar nám við vöruhönnun í Listaháskóla Íslands og söguþráður The Nebulae myndaðist í gegnum verkefni sem hann gerði í svokallaðri getgátu hönnun (e. Speculative Design). Hann er hálfnaður með námið og vann verkefnið undir leiðsögn Garðars Eyjólfssonar fyrir kúrsinn The Human Body and Emerging Technologies.

Að sögn Loga snýst áfanginn um að hanna í kringum sviðsmyndir framtíðarinnar, um það sem gæti til dæmis gerst í óræðri framtíð. Verkefnið felur í sér stuttmynd, tímarit og ólíka hluti sem hægt er að klæðast, sem eru allir hannaðir af Loga sjálfum.

The Nebulae einblína á að forðast loftslags katastrófíu og leggja sig alla fram til að líkamar þeirra aðlagist erfiðum aðstæðum, svo þeir geti haldið áfram að fjölga sér. Stuttmyndin um þessi áhugaverðu mögulegu framtíðar samtök er framleidd af 101 Productions en handrit og leikstjórn kemur frá Maison Pedro, í eigu Loga Pedro. Hægt er að lesa sig meira til um hugmyndafræðina hér.

Getgátu hönnun sem vekur athygli

Samhliða myndbandinu hannaði Logi einnig strigaskó í anda inniskós sem er gerður í 3D prenti með hitamýktu gervileðri, snjógleraugu með fótókrómískum linsum og heilgalla sem Nebulae-ar tala um sem „Second skin“. Aðspurður segir Logi þó að það standi ekki í augnablikinu til að opna fyrir pantanir á þessum getgátuhönnunar vörum.

„Eins og er þá er það ekki á áætlun að setja neitt í opna sölu en ég er búinn að fá mjög margar fyrirspurnir með skóna.“ Þrátt fyrir áhuga virðist hægara sagt en gert að ætla að taka á móti mörgum pöntunum þar sem verkferlið tekur ansi langan tíma. „Það getur verið dálítið flókið að framleiða þá í mismunandi stærðum.

Núna þrívíddar prenta ég þá úr sama efni og notað er í skósóla og það tekur mig fjóra til fimm daga að gera eitt par.“

Hann er þó opinn fyrir því að fara eitthvað lengra með gleraugun en við hönnun á þeim fékk hann mikla hjálp og leiðsögn hjá Sjáðu hjónunum.

„Þau settu svo glerið í fyrir mig og það er vel mögulegt að við vinnum eitthvað frekar að því að búa til litla línu af sólgleraugum smíðuðum hér heima á Íslandi.“

Hér má meðal annars sjá skóna og gleraugun sem Logi hannaði í kringum The Nebulae. Instagram @logipedro

Hugmyndin var þó aldrei að aðskilja hönnunina frá sögunni sjálfri. „Það fyndna er að skórnir og gleraugun og allt það eru bara tól í getgátu hönnuninni. Í rauninni bara props fyrir söguna. En svo er gaman og kannski bara eðlilegt að það grípi fólk fyrst,“ segir Logi að lokum.