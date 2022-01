Icelandair poszerza swoją ofertę o kolejne destynacje

Icelandair opublikował informacje dotyczące letniego rozkładu lotów. Do obecnej siatki połączeń dodano cztery kierunki – Rzym we Włoszech, Nicea we Francji, Alicante w Hiszpanii i Montreal w Kanadzie.

W komunikacie Icelandair podano, że latem 2022 roku firma będzie latać do 43 miejsc docelowych – 29 miejsc w Europie i 14 w Ameryce Północnej.

„Rzym i Nicea zostały dodane jako nowe miejsca docelowe do sieci tras. Ponadto do sieci połączeń Icelandair dodano ponownie Montreal, oraz Alicante, do tej pory firma latała do Alicante lotami czarterowymi.

Samoloty linii Icelandair będą latać:

Do Rzymu - dwa razy w tygodniu: w środy i niedziele, od 6 lipca do 4 września.

Do Nicei - dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, od 6 lipca do 27 sierpnia.

Do Montrealu - trzy razy w tygodniu: w środy, piątki i niedziele, od 24 czerwca do 25 września.

Do Alicante - raz lub dwa razy w tygodniu: w czwartki i niedziele, do końca października.”

Łącznie Icelandair będzie oferował loty do 43 destynacji w Europie i Ameryce Północnej. W 2022 roku samoloty tych islandzkich linii będą latać do 29 miast w Europie i 14 w Ameryce Północnej.

Icelandair przez cały rok oferuje loty do: Kopenhagi, Sztokholmu, Oslo, Helsinek, Amsterdamu, Paryża, Berlina, Frankfurtu, Monachium, Zurychu, Londynu, Glasgow, Manchester, Dublina, Bostonu, Nowego Jorku, Seattle, Waszyngtonu, Denver, Chicago, Toronto, na Teneryfę, Nuuk i Kulusuk.

Zgodnie z oświadczeniem sezonowe destynacje to: Rzym, Nicea, Montreal, Alicante, Raleigh-Durham, Bergen, Billund, Hamburg, Genewa, Bruksela, Minneapolis, Vancouver, Portland, Anchorage, Baltimore, Mediolan, Madryt, Salzburg, Orlando, Ilulissat i Narsarsuaq.