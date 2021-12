Næsta mánudag þann 20. desember fer hann svo yfir íslensku lögin. Erlenda listann hans í heild sinni má sjá í hér fyrir neðan en hann er einnig hægt að finna á Spotify.

Í spilaranum hér fyrir neðan má hlusta á þáttinn þar sem listinn var kynntur og lögin spiluð.

Fimmtíu bestu erlendu lög ársins að mati Óla Dóra

50) Bunny Is A Rider – Caroline Polachek

49) Wade – David Douglas, Erika Spring

48) Parallel 2 – Four Tet

47) Busy – Erika de Casier

46) 29 – Yaeji, OHHYUK

45) BMW Track – Overmono

44) Caution – KAYTRANADA

43) Marechià – Nu Genea

42) Jaywalker – Andy Shauf

41) redguard snipers – R.A.P. Ferreira, Scallops Hotel, SB The Moor

40) Fuck Him All Night – Azealia Banks

39) Do You Wanna – Nana Yamato

38) Oh Dove – Men I Trust

37) Tales From The Trash Stratum – Oneohtrix Point Never

36) Little Things – BigThief

35) Bora! – Mocky

34) BUZZCUT (feat. Danny Brown) – BROCKHAMPTON,

33) Pulses of Information – Rival Consoles

32) Fictional California – Sufjan Stevens, Angelo De Augustine

31) Hips – Tirzah

30) I See it Now – Bachelor

29) Old Peel – Aldous Harding

28) Elastic Band Lightman – Jarvis Ecstatic Band, Yves Jarvis, Romy Lightman

27) Walk The Beat – Tierra Whack

26) Slide – Frankie Cosmos

25) Break Up – Ricky Razu

24) Wet Dream – Wet Leg

23) Tokyo Story – Miho Hatori

22) Yüce Dag Basinda – Altin Gün

21) Disco – Geese

20) Le jardin – La Femme

19) Outside the Outside – Helado Negro

18) Ani Kuni – Polo & Pan

17) Ballroom Dance Scene – Horsegirl

16) You Can Do It – Caribou

15) Nabi – Peggy Gou, OHHYUK

14) I Didn’t Change My Number – Billie Eilish

13) Afrique Victime – Mdou Moctar

12) Pretty Boys (feat. Khruangbin) – Paul McCartney

11) Observer Effect – Disclosure

10) Sandman – A$AP Rocky

9) Under Belly – Blawan

8) LEMONHEAD (feat. 42 Dugg) – Tyler, The Creator

7) Jesus Lord – Kanye West

6) La Perla – Sofia Kourtesis

5) Simple Stuff – Loraine James

4) Days Like These – Low

3) Coming Back (feat. SZA) ] – James Blake, SZA

2) Strawberry – Doss

1) Guidance – Session Victim