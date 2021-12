Jólalag dagsins: Fimmtán ára Glowie syngur Glæddu jólagleði í þínu hjarta

Lífið ætlar að telja niður til jóla með fallegu jólalagi úr safninu á hverjum degi fram að jólum. Í dag, 11. desember, bjóðum við upp á lagið Glæddu jólagleði í þínu hjarta.

Söngkonan Sara Pétursdóttir, sem í dag er betur þekkt sem söngkonan Glowie, söng lagið í prufum fyrir Jólastjörnu Björgvins Halldórssonar árið 2012. Sara var þá aðeins fimmtán ára gömul en algjört hæfileikabúnt. Í dag er hún á samning hjá Sony.

Lagið Glæddu jólagleði í þínu hjarta er íslensk útgáfa Ómars Ragnarssonar af klassíska jólalaginu Have Yourself a Merry Little Christmas.