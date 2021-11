Hetjurokksveitin Power Paladin gefur út sína fyrstu plötu, With the Magic of Windfyre Steel, hjá útgáfufyrirtækinu Atomic Fire Records, þann 7. janúar 2022.

Útgáfufyrirtækið er nýtt af nálinni en er þó þegar með þekktar sveitir á borð við Agnostic Front, Amorphis, Helloween, Meshuggah og Opeth á sínum snærum. Plata Power Paladin verður fyrsta áþreifanlega útgáfa plötufyrirtæksins. Fyrsta smáskífa plötunnar, Righteous Fury, er jafnframt afhjúpuð í dag ásamt myndbandi. Sveitina mynda sexmenningarnir Atli Guðlaugsson söngvari, Bjarni Egill Ögmundsson hljómborðsleikari, Bjarni Þór Jóhannsson gítarleikari, Einar Karl Júlíusson trommari, Ingi Þórisson gítarleikari og Kristleifur Þorsteinsson bassaleikari. Í tilkynningu frá útgáfunni er réttilega minnst á að eyðilegt landslag, kaldir vindar og myrkir vetur Íslands hafi eðlilega mestmegnis leitt af sér grimmt og drungalegt þungarokk. Slíkt sé ekki beint uppi á teningnum hjá Power Paladin sem syngja óskammfeilnir um hugaða stríðsmenn og kynjaverur, og undirspilið er eftir því. „Við kláruðum að taka upp plötuna árið 2020 og fengum loksins loka mix og master í byrjun árs 2021, svo þetta er orðin frekar löng vegferð en alfarið þess virði,“ segir Ingi Þórisson gítarleikari sveitarinnar aðspurður um samstarfið. „Bjuggumst seint við að fá athygli frá svona stóru útgáfufyrirtæki, enda var þessi plata bara eitthvað ástríðuverkefni hjá vinahóp. Frekar fríkað að einhverjir aðilar sem hafa unnið með mörgum af þeim hljómsveitum sem við höfum litið upp til yfir árin sýni þessu svona áhuga!“ Lag sveitarinnar, Kraven the Hunter, hefur fengið mikla spilun á X977 og steig sveitin á stokk og flutti það á Hlustendaverðlaununum 2021 í vor.