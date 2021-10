Með lengra hjól en gengur og gerist

Ungi besti er rapparanafn Björns Rúnarssonar, en hann sér sjálfur um vinnslu tónlistarmyndbandsins sem fylgir laginu. Milljón, sem er þekktur dags daglega sem Steini Milljón, heitir réttu nafni Þorsteinn Gunnar Friðriksson og beitir óbanginn bassanum með þungarokksveitinni Une Misère á milli hljóðvinnsluverkefna. Annar meðlimur sveitarinnar, Gunnar Ingi Jones, var einmitt á bak við tökuvélina í myndbandinu.

Steini segir Björn hafa komið í stúdíóið til hans með einfalda ósk, takt á borð við Big Rings með Drake & Future. „Ég reyndi að verða að óskum hans en í ferlinu varð lagið að allt annarri skepnu en það sem við sáum fyrir okkur fyrst og við enduðum með þennan magnum opus.“

Þeir hafi í raun klárað lagið í ágúst í fyrra en röð tilviljana leiddi það af sér að það tók heilt ár að gefa það út. „Ég myndi vilja segja að ástæðan fyrir því sé að við séum fullkomnunarsinnar en við erum bara of mikil fiðrildi til að gefa út efni reglulega,“ segir Steini Milljón.

Að vaska slíkan fák löðurmannlega er létt bón að afgreiða. stilla

Ekki kúl að monta sig af bílum, rafmagns eður ei

Birni þykir viðlagið, sem varð til inni í upptökuklefanum, í laginu samtímis vera einfalt og fáránlegt. Honum leiðist oft viðlög en þyki versin áhugaverðari. „En ég er í grunninn bara þungarokkstrommari sem fór að rappa. Ég er anti-popptónlist í grunninn. Sem er óheppilegt þar sem allir íslenskir rappar virðast vera að breytast í poppsöngvara þessa dagana,“ segir Björn og endurómar þar viðhorf sem finna má í umtalaðri dánarfregn íslensks rapps sem birtist fyrir um ári síðan.

Lagið segir hann vera árás á hugmyndina um einkabílinn sem stöðutákn. Hann hafi verið notaður sem slíkur í rúma öld og þykir honum slíkt tímaskekkja. „Það er ekki kúl að monta sig af dýrum einkabíl, sama þótt það sé rafmagnsbíll.“

„Endapunkturinn hlýtur líka að vera að við hættum að metast um veraldlegar eignir okkar. En það mun taka langan tíma og gerast í mörgum litlum skrefum. Og fyrsta skrefið er augljóslega að byrja að metast um lengdina á reiðhjólunum okkar,“ segir Björn.

Meira en ár síðan kumpánarnir gáfu út tónlist, en áður hafa þeir sent frá sér stuttskífuna Þessi gömlu góðu sem innihélt m.a. hvellinn Drottinn minn dýri.

Ekki er rappsamstarfið fyrsta ródeó þeirra félaga Steina og Björns saman, en áður voru þeir báðir meðlimir harðkjarnasveitarinnar In the Company of Men sem lagði upp laupana fyrir allnokkru síðan.