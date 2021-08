Halda kúlinu þrátt fyrir vinsældir

Listinn byggir á vali nokkurra íslenskra plötusnúða og grúski þáttastjórnenda.

„Hlustendur PartyZone listans geta verið nokkuð vissir um að heyra nýjustu og mest móðins danstónlist dansgólfanna í dag. Allt það nýjasta í danstónlistinni, aðallega hús, diskó og teknó. Á listanum má heyra nýmeti frá listamönnum eins og Khruangbin, Disclosure, Gorgon City, Sofa Kourtesis, Kölsch, Booka Shade og Shire T.

Þá eru gamlar hetjur eins og Sasha, Inner City, Íslandsvinurinn Kerri Chandler og David Morales að gefa út nýtt efni þessa dagana. Einnig er að finna á listanum mjög smekklegar endurhljóðblandanir af gömlum ofurklassíkerum á borð við Whistle Song með Frankie Knuckles og diskóslagarnum Let No Man Put us Under með First Choice. Það er sjaldgæft að slíkar endurhljóðblandanir heppnist eða eigi rétt á sér,“ segja umsjónarmenn þáttarins, þeir Kristján Helgi og Helgi Már.

Klippa: Party Zone listinn fyrir ágúst

Disclosure halda kúlinu

„Topplagið á listanum á breska house dúóið Disclosure en þeir hafa verið eitt stærsta og heitasta nafnið í house tónlistinni síðustu árin. Þeim tekst þrátt fyrir vinsældir einhvern veginn að halda sér mátulega neðanjarðar og þannig haldið kúlinu tónlistarlega. Þetta dúó er skipað bræðrunum Howard May and Guy Lawrence. Þeir hafa unnið sér inn tilnefningar til Grammy verðlauna fyrir allar þrjár breiðskífurnar sínar (árin 2014, 2016 og nú í ár 2021),“ segja Kristján og Helgi.

Hér fyrir neðan er hægt að renna yfir listann á meðan að hlustað er.

Hópur íslenskra tónlistarmanna

Upphafslag þáttarins er venju samkvæmt múmía kvöldsins, en hún er topplag listans fyrir 25 árum. Sá listi var kynntur var á X-inu laugardagskvöldið 17. ágúst 1996.

„Topplagið var glænýtt house session lag sem hópur íslenskra tónlistarmanna setti saman í samvinnu við Frankie Valentine, góðan vin þeirra Tomma White og DJ Grétars (þáverandi eiganda plötuverslunarinnar Þrumunnar). Þetta lag kom út á vínyl í takmörkuðu upplagi frá nýstofnuðu plötufyrirtæki sem hét Icon Records.

Fjölmargir tónlistamenn og hljóðfæraleikarar komu að þessu lagi. Þetta lag telst í dag líklega vera house klassík, bæði hér heima og víða erlendis þar sem lagið komst í spilun. Lagið fór beint á toppinn á PartyZone lsitanum og var þar í tvær vikur,“ rifja Kristján og Helgi upp.